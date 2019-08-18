США отказались поставлять в Россию детали для космического телескопа

Британская компания после её покупки американским бизнесом отказалась от поставки в Россию углеволокна для космической обсерватории «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом.

Замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачёва рассказала, что проект будет продолжен благодаря новому поставщику — группе Sumitomo из Японии, передаёт РИА Новости.

Sumitomo выдала лицензию на продажу углеволокна НИИ космических и авиационных материалов, а тот пропитывает углеволокно связующим своей разработки для получения композиционного материала — полуфабриката, пояснила Лихачёва.