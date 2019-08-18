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США отказались поставлять в Россию детали для космического телескопа 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Британская компания после её покупки американским бизнесом отказалась от поставки в Россию углеволокна для космической обсерватории «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом.
Замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачёва рассказала, что проект будет продолжен благодаря новому поставщику — группе Sumitomo из Японии, передаёт РИА Новости.
Sumitomo выдала лицензию на продажу углеволокна НИИ космических и авиационных материалов, а тот пропитывает углеволокно связующим своей разработки для получения композиционного материала — полуфабриката, пояснила Лихачёва.
Как писал News.ru ранее, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что космический телескоп «Спектр-РГ» был специально создан для работы над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.
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Компании , Анатолий Петрукович , РАН , РИА Новости
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