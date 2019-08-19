Tesla начала сдавать в аренду солнечные батареи за смешные деньги

Компания Tesla запустила новый сервис под названием Rent Solar. С его помощью американцы могут всего за полсотни долларов в месяц арендовать солнечные батареи для крыш своих домов. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

За 50 долларов предоставляются не только панели, а также необходимое для их работы сопутствующее оборудование и услуги установщика, техническая поддержка и при необходимости даже ремонт. Любопытен тот факт, что при заключении договора аренды нет необходимости брать на себя долгосрочные обязательства или ждать времени, когда элементы питания окупятся.

Американцам предлагается выбрать один из трех вариантов батарей: на 3,8 кВт, 7,6 кВт, 11,4 кВт. Если вдруг клиенту договор захочется расторгнуть, ему нужно будет заплатить 1,5 тысячи долларов. В Tesla подчеркнули, что доход с этой суммы не получают. Можно, конечно, и просто «забыть» о ежемесячной плате. Предположительно, компания отключит панели от системы, но с крыши домовладельца не снимет.

Воспользоваться сервисом могут жители лишь некоторых штатов США: Нью Мексико, Калифорнии, Нью Джерси, Коннектикута, Аризоны, Массачусетса.

По данным портала Mashable, компания Tesla своим проектом Rent Solar во многом повторила опыт компании SolarCity, которая занимается производством солнечных электросистем. Она раньше тоже устанавливала и подключала конструкции в частных домах абсолютно бесплатно. Однако со временем SolarCity оказался в долгах (около трех миллиардов долларов). Компанию приобрела Tesla, заплатив за нее 2,6 миллиарда. Тогда проект по предоставлению солнечных батарей в аренду закрыли, так как его дальнейшая реализация потребовала бы существенных денежных вливаний.