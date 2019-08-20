Американские фермеры спасли Huawei от санкций США

США продлили на 90 дней лицензию китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, которая позволяет ему закупать оборудование у американских компаний. О таком решении объявил министр торговли США Уилбур Росс, передает Reuters.

Он объяснил новую отсрочку необходимостью дать больше времени американским компаниям для перехода на другое оборудование. По словам Росса, особенно сложно перестроиться операторам, которые обслуживают сети в сельской местности. «Мы даем им еще немного времени, чтобы они успели уйти от Huawei», — пояснил министр.

Также Росс назвал значимой новостью включение еще 46 связанный с Huawei компаний в американский черный список. Теперь в нем уже более ста позиций. Он включает дочек китайской компании в Аргентине, Австралии, Белоруссии, Франции.

Вашингтон обвиняет Huawei в сотрудничестве с правительством Китая и работе в его интересах, в том числе в слежке за клиентами. В мае Минторг США внес компанию в черный список, который не позволяет ей закупать компоненты и технологии американских компаний. До 19 августа Huawei предоставили отсрочку, но не стали исключать из списка.

В июле на саммите G20 главы США и Китая Дональд Трамп Си Цзиньпин договорились о перемирии в торговой войне. Одним из пунктов стало снятие запрета на сотрудничество с Huawei для американцев. Но позднее отношения между странами вновь обострились, и Вашингтон максимально усложнил получение лицензий на работу с Huawei. В итоге ни одна из 50 поданных заявок не получила одобрение.

Сегодня президент Трамп объявил, что не желает иметь никаких дел с Huawei, объяснив это угрозой национальной безопасности.