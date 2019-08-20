Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

«Росатом» готов во второй раз взяться за строительство атомной электростанции в Болгарии. София под давлением США уже дважды ставила крест на российских проектах — это газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Не изменят ли своего желания построить электростанцию болгары и на этот раз и стоит ли России опять связываться со столь ненадежным партнером?

«Росатом» подал заявку на участие в тендере на строительство АЭС «Белене» в Болгарии, говорится в сообщении госкорпорации. Национальная электрическая компания Болгарии (НЭК) ее приняла.

Желание принять участие в конкурсе изъявили уже пять компаний, и шестая на подходе. Кроме российской компании, это Корейская корпорация атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, а также американская компания General Electric . Ожидается также заявка от Китайской национальной атомной корпорации (CNNC).

Изначально именно «Росатом» еще в 2006 году выиграл тендер на строительство двух энергоблоков АЭС «Белене». Однако спустя три года София в одностороннем порядке остановила проект, а в 2012 году Болгария полностью от него отказалась. Был даже проведен референдум, на котором население высказалось против новой АЭС. Однако основная причина, конечно, политическая — прозападное правительство Болгарии во главе с Бойко Борисовым действовало откровенно против России.

«Росатом», конечно, обратился в арбитраж Международной торговой палаты в Женеве с требованием компенсировать ущерб на 1 млрд евро. Ведь к тому моменту, как София решила остановить проект, российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для болгарской атомной станции. В суде Россия, конечно, выиграла, хотя пришлось потрудиться, чтобы Болгария все-таки выплатила присужденные чуть более 600 млн долларов по АЭС «Белене». Россия же, в свою очередь, отгрузила изготовленное оборудование.

В прошлом году Болгария решила возобновить проект строительства АЭС «Белене». Причины на самом деле просты и банальны. К болгарам, судя по всему, пришло понимание, что без дешевой электроэнергии им просто не выжить.

«В 2013 году прошел референдум, где большинство выступили против строительства АЭС. За это время в Болгарии произошел просто галопирующий рост тарифов на электроэнергию», — говорит эксперт атомной энергетики, руководитель фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Рост тарифов он объясняет тем, что Болгария фактически вошла в единый энергорынок ЕС , где процветают либерализм и отказ государства от регулирования тарифов.

«В итоге рост тарифов маскируют под благовидными предлогами, но экономическая подоплека простая: болгарским электроэнергетикам стало выгодней продавать электроэнергию на более премиальные рынки ЕС, где больше платят за киловатт-час. Либеральные правила продажи электроэнергии в ЕС этому только способствуют. Как следствие, цены на внутреннем рынке тоже растут», — объясняет собеседник.

С выходом из строя старой АЭС ситуация в стране усугубится еще сильней. В 2002 году закрылись ее первые два блока, в 2006-м — еще два блока, и остались 5-й и 6-й блоки, которые через 15 лет тоже придется закрывать.

«Если сейчас не решить вопрос со строительством новой атомной электростанции, то уже напугавший болгар рост тарифов на электроэнергию станет еще более серьезным», — говорит Анпилогов.

«Болгарская экономика привыкла жить с невысокой стоимостью электроэнергии, у нее нет других конкурентных преимуществ на европейском рынке. Здесь не производят настолько высокотехнологичную продукцию, как во Франции или Германии. Поэтому сохранение низкой стоимости электроэнергии — это вопрос выживания для болгарской экономики. На уровне общественного мнения уже произошел сдвиг в сторону принятия атомной энергетики как важного компонента безопасности Болгарии», — считает собеседник.

На фоне роста стоимости квот на выбросы СО2 даже Польша внезапно очнулась и вспомнила об еще советском проекте АЭС. Потому что в стране, где уголь в энергетическом балансе занимает 80%, приходится платить огромные деньги в виде экологических сборов.

«Думаю, болгары уже и так кусают локти по поводу строительства газопровода «Южный поток», который мог дать конкурентное преимущество национальной экономике. Болгары могли быть первыми на трубе, но теперь там Турция. Болгарам придется получать российский газ только через третьи страны, что не может им нравиться», — считает Анпилогов.

Но возобновление сотрудничества по АЭС «Белене» выгодно как «Росатому», так и самой Болгарии. Риски, что проект сорвется во второй раз, уже намного меньше. Кроме того, хотя первый блин и оказался комом, но нельзя не признать, что «Росатом» вряд ли в обиде — через суд ущерб все-таки был возмещен. Формально конфликт был урегулирован и исчерпан.

Но главное, сколько бы ни было желающих участвовать в тендере, стартовые позиции у «Росатома» в любом случае намного лучше. «Росатому» грех отказываться, учитывая, что его шансы с экономической и технической точек зрения выше, чем у конкурентов. Другое дело, чем в итоге закончится тендер — это предугадать сложно», — говорит Анпилогов, намекая на политические препятствия.

«Во-первых, только у «Росатома» сейчас есть референтный реактор поколения 3+ — ВВЭР-1200. У американской Westinghouse возникли большие проблемы на китайских АЭС, где на новых реакторах АР-1000 вылетели насосы. Так что оказалось, что референтного реактора поколения 3+ у американцев нет», — говорит Анпилогов.

Технологии реактора АР-1000 от Westinghouse оказались слишком сырыми, что стало понятно после того, как компания построила четыре блока с этими реакторами в Китае. Спустя всего полгода коммерческой эксплуатации один из блоков сломался. Компании пришлось подтвердить самые худшие подозрения — сломались главные циркуляционные насосы станции. Это привело к отсутствию заказов и убыткам Westinghouse, что вынудило основного владельца — японскую корпорацию Toshiba — объявить в 2017 году о банкротстве компании. Потом каким-то чудом ее удалось продать инвесткомпании Brookfield Business Partners, которая управляет активами в основном американских компаний.

Westinghouse хорошо известна на Украине. Это та компания, которая десятилетиями проводит эксперименты на украинских АЭС, где стоят советские реакторы. Конечно, эти реакторы заточены под российское атомное топливо, однако американцы постепенно переводят их на собственное топливо. В этом году Украина покупает у американской компании топлива уже на сумму в 2,5 раза большую, чем у российской «дочки» «Росатома» — ТВЭЛ.

Анпилогов указывает на наличие атомного реактора поколения 3+ у французской Framatome (бывшая Areva). Однако реактор EPR-1600 от французов получился сложным, плохо проработанным и дорогим, что показало строительство третьего блока финской АЭС «Олкилуото» с этим реактором. Его строительство продолжалось целых 13 лет, изначальная стоимость проекта выросла в три раза — с 3,2 до 9 млрд евро. В итоге расчетная цена киловатта установленной мощности увеличилась с 2200 до 6000 долларов за киловатт. Все это в свое время привело к судебным тяжбам с заказчиком — финской компанией Fortum, а также к банкротству Areva.

«Посмотрим, что смогут предложить французы. Пока стройки с этим реактором у них выливались в долгострои с увеличением бюджета проекта. Все эти факторы, мне кажется, будут учтены в тендере, объявленном Болгарией», — говорит Анпилогов.

В 2000-е «Росатом» предлагал Болгарии поставить атомный реактор ВВЭР-1000, однако сейчас речь идет о реакторе поколения 3+ ВВЭР-1200, который во многом наследует опыт ВВЭР-1000. Отсюда вытекает еще одно преимущество российской компании в этом тендере. «Поставить реактор ВВЭР-1200 на существующей проект АЭС „Белене“, понимая то, что проектировали в прошлый раз, гораздо проще, чем поставить французский EPR, американский АР-1000 или любой другой реактор. У них совершенно другое расположение парогенераторов и еще много разных моментов», — объясняет атомный эксперт.

Любая другая команда, кроме «Росатома», выиграв тендер на АЭС «Белене», столкнется с серьезными сложностями. С такими трудностями столкнулась команда «Росатома» на АЭС «Бушер», когда достраивали ее после немцев, бросивших ее более 30 лет назад.

«Первое, что пришлось тогда сделать — запустить туда бригаду с отбойными молотками, которые начали выковыривать бетон. Что-то подобное придется делать на «Белене», если придется ставить другое атомное и турбинное оборудование», — говорит Анпилогов.

То, что сделал «Росатом» в Иране — это, конечно, уникальные работы, которые лишь подтверждают мировой авторитет российской корпорации.

Если выбрать не «Росатом», то для Болгарии все эти проблемы выльются в одно — это дополнительное время и затраты на АЭС.

«Учитывая тот объем работ, который провел «Росатом» в прошлый раз, ставить другое энергетическое оборудование будет затруднительно. По политическим мотивам можно что угодно построить, но экономика будет работать против корейцев, французов, американцев, против любого, кто согласится участвовать в тендере, кроме «Росатома», — уверен эксперт.

При этом Болгария поставила довольно жесткие условия для победы в тендере. Главное требование — строительство на рыночных условиях без госгарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. Стоимость строительства не должна превышать 10 млрд евро, а срок введения в эксплуатацию — 10 лет. Однако София будет отдавать предпочтение более экономным предложениям. В идеале болгары хотят построить АЭС за восемь лет и за 9 млрд евро.

В такой ситуации шансы выиграть конкурс у «Росатома», конечно, выше, чем у его конкурентов. Побороться за победу в тендере могли бы разве что китайцы. «Китайцы — молодцы. Они взяли проекты французских реакторов второго поколения и доводят их до уровня поколения 3 и 3+. Китай ударными темпами ведет работы, очень старается. В проекте „Белене“ китайцы выступают почти наравне с „Росатомом“, но они все же будут немного проигрывать, потому что изначально станция проектировались российскими специалистами», — считает собеседник.

«Заявка «Росатома» более привлекательная и разумная. Она в интересах болгарской стороны, если убрать политику», — говорит Анпилогов.

Говорить о небезопасности российского реактора, на чем сыграли в прошлый раз, нет никаких оснований. «Росатом» предлагает к постройке один из самых надежных атомных реакторов. А все эти технические и финансовые неурядицы, которые преследуют его конкурентов, однозначно будут играть на пользу росатомовского проекта.