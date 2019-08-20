Qiwi продает банк для хипстеров из-за убытков

Совет директоров Qiwi рекомендовал менеджменту продать убыточный Рокетбанк, который позиционировался как "банк для хипстеров". По итогам первого полугодия Рокетбанк, который фактически не банк, а мобильное приложение, принес компании убыток в миллиард рублей, следует из отчетности Qiwi.

По итогам прошлого года убыток Рокетбанка составил 1 млрд руб., тогда потери были связаны с переводом процессов в контур Qiwi. Потери за первое полугодие 2019 г. сравнялись с убытком за весь прошлый год. Только за второй квартал Рокетбанк потерял 511 млн руб. На этот раз убытки связаны с ростом расходов на привлечение клиентов, сказала Forbes IR-директор Qiwi Варвара Киселева.

"В целом убытки Рокетбанка формируются по трем статьям — затраты на персонал, привлечение клиентов и дебетовые платежи клиентам. Выручка — это интерчендж (комиссии платежных систем) и доходы от размещения средств клиентов. Детально разбивку мы не раскрываем", — отметила она.

В начале 2019 г. бывший финансовый директор компании Алексей Караваев говорил, что по итогам первого полугодия 2019 г. ожидает от Рокетбанка убыток более 1 млрд руб.

В октябре 2017 г. платежный сервис QIWI купил бренд и программное обеспечение Рокетбанка, а также "Точки" у банка "Открытие" , сообщали "Вести. Экономика".

Рокетбанк достался Qiwi в результате санации банка "ФК Открытие" : компания получила бренд, программное и аппаратное обеспечение, заплатив "Открытию" 700 млн руб. В периметр сделки также входил банковский сервис "Точка".

Сделку закрыли в июле 2018 г., а к концу года клиенты, персонал и бизнес-процессы Рокетбанка были переведены в Qiwi. Всю первую половину 2019 г. менеджеры Qiwi работали над стратегией Рокетбанка, пытались вписать его в "широкую экосистему Qiwi", но в итоге пришли к выводу, что лучше сделать из Рокетбанка отдельный проект.

"Это может быть связано с тем, что KPI менеджмента привязан к курсу акций Qiwi, а Рокетбанк — пятилетний инвестпроект с непонятными перспективами", — пояснил собеседник Forbes в Qiwi.

В марте 2019 г. Рокетбанк покинули трое его основателей — Олег Козырев Алексей Колесников и Михаил Провизион. Компанию возглавила выходец из EY Анастасия Ускова, занимавшая до этого в компании должность операционного директора.

С момента основания Рокетбанка конкуренция в сегменте дебетовых карт существенно обострилась и бренд Рокетбанка не обрел заметного признания за время существования.

Теперь Рокетбанк станет отдельным юрлицом. При этом основатель и акционер Qiwi Сергей Солонин планирует остаться инвестором проекта, говорит собеседник Forbes, близкий к бизнесмену. Сам Солонин свои планы относительно Рокетбанка не комментирует.

"Профиль у потенциального инвестора Рокетбанка отличается от того, кто интересуется вложениями в Qiwi, — сказал Солонин Forbes. — Для Рокетбанка нужны другие деньги, у него другие риски. Мы считаем, что управлять Рокетбанком как отдельным проектом будет проще".

Убыточность на довольно длинном горизонте — это классическая модель необанка, который работает только с дебетовыми картами.

"Модель надо докручивать, увеличивать активность клиентов, расширять масштаб, но все это будет делаться уже не на деньги Qiwi", — отметил он.