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Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Отмечается, что суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии. Теперь данный проект может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.
Как отмечается, суд посчитал, что процедура оценки воздействия строительства на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.
Согласно имеющейся информации, по этим трубам будет происходить перекачка газа из России в центральную Европу.
Протяженность газопровода по территории Финляндии составит 374 километра. Проект строительства газопровода российской компании Газпром должен завершиться в конце этого года.
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