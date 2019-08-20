Ротшильд купил аэропорт Кишинева

Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдавии Кишинева стал Натаниэль Ротшильд — представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца XVIII века. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, обнародованном вечером 19 августа. Сообщается также, что «аэропорт произвел на миллиардера потрясающа впечатление».

Натаниэль — младший из четырех детей и единственный сын лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната. Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в один миллиард долларов.

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest. Структура Ротшильда NR Investments, занимающаяся вложениями в недвижимость, приобрела 95% акций этой компании. Сумма сделки не уточняется.

Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор заявила, что согласия властей на сделку не требовалось, поскольку это не предусмотрено концессионным контрактом, сообщает «Немецкая волна».