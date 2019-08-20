Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.54
73.70
74.00
Прогноз
26.08 – 02.09
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
59.05
–1.09 Золото
1506.08
+0.12 РТС
1256.22
–0.53
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1071
–0.0133
05.08
1.1203
16.08
06.08
25.07

ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Как отмечается, штраф выписан «за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».
Ранее ведомство зафиксировало в эфире CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале превышала громкость прерываемой телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.
Согласно законодательству, при трансляции рекламы уровень громкости её звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой программы.
RT на русском: последние новости
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней
Компании , ФАС , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ предупредил о снижении ставки по вкладам
Украина закупила партию угля из Колумбии
Подозрительные суммы: Кому заблокируют карты33
Турецкая лира упала до минимума за месяц
Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание7
Видео
03:16
Подозрительные суммы: Кому заблокируют карты
Личный счет Статьи
00:29
России предсказали новый кризис
Экономика
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
00:17
Курс доллара побил февральский рекорд
Рынки Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:17
Рубль трясет
Рынки
07:45
«Опять война?»: кто станет кредитором США
Экономика Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки