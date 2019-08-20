ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Как отмечается, штраф выписан «за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».

Ранее ведомство зафиксировало в эфире CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале превышала громкость прерываемой телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Согласно законодательству, при трансляции рекламы уровень громкости её звука не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой программы.