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Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
«МегаФон» по скорости загрузки и по скорости отдачи данных победил в исследовании «Какой оператор оказался лучшим в России», проведенном сайтом iPhones.ru. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.
Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства. Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФон»а составила 54 мегабит в секунду. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.
Ранее, в июле 2019 года «МегаФон» третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.
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