Ссора США с Данией выгодна «Северному потоку-2»

Заявление Трампа о покупке Соединенными Штатами Гренландии у Дании привели к международному скандалу. В Копенгагене восприняли это как недипломатический жест. Ситуация стала казаться еще более нелепой, когда стало известно, во сколько Вашингтон оценивает гренландские земли. Удивительно, но эти разногласия США с Данией могут быть выгодны России и «Северному потоку-2».

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить правительству Дании ежегодные выплаты в 600 млн долларов за передачу Гренландии, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. В течение какого времени планировались выплаты — не сообщается. Возможно, речь шла о бессрочной передаче прав на остров. Сумма выплат Дании была определена, исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Кроме того, Вашингтон мог бы предоставить скандинавскому королевству крупное единовременное вознаграждение. Его сумма — также не называется.

Воспринятое как шутка предложение Дональда Трампа купить Гренландию у Дании на поверку оказалась совсем не шуткой. Видимо, чтобы показать серьезность своих намерений, американский президент отменил свой визит в Данию и встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. Причина — отказ Копенгагена обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам. Датская королевская семья назвала такое решение американского президента странным. Многие политики в королевстве восприняли этот шаг Трампа как недипломатичный жест.

История с желанием Трампа купить кусок льда площадью более 2 млн квадратных километров — это почти в 50 раз больше площади самой Дании, стала публичной в прошедшую пятницу благодаря утечкам в западных СМИ. Позднее Дональд Трамп лично подтвердил интерес Вашингтона к покупке острова. В Дании это вызвало волну негодования. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «мы не продаемся». Датские политики назвали план Трампа безумным, а самого американского президента сумасшедшим. Многие посчитали это первоапрельской шуткой, «только совсем не по сезону», как бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен . Когда такая неудобная история, как переговоры о продаже острова выходят наружу, никто не хочет прослыть предателем родины.

Правда, королевское семейство чуть сбавило обороты на этой неделе. «Такое предложение — комплимент для волшебной Гренландии. Остров мог бы перейти к США, если этого захотят местные жители», — заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе. На ледяном острове — самом большом в мире — живет всего 58 тыс. человек.

Впрочем, уровень их жизни довольно высок, чтобы польститься на обещания золотой жизни от самих США. ВВП на душу населения в прошлом году в Дании составило 61227 долларов, что лишь немного ниже того же показателя в США — 62517 долларов.

«Датская королевская семья может уверенно апеллировать к мнению жителей острова. Они граждане стабильной зажиточной Дании, одной из самых обеспеченных стран Европы, которые не променяют свое европейское гражданство на американский паспорт. Особенно учитывая максимально непредсказуемую и вконец неуважительную политику США по отношению к своим европейским союзникам», — считает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

С другой стороны, жители острова могут быть недовольным тем, как Дания развивает регион. Остров живет за счет экспорта рыболовной продукции, на которой зарабатывает порядка 400 млн долларов в год, и туризма. ВВП острова составляет более 2 млрд долларов, что в четыре раза больше дотаций от Дании, которые идут на поддержание инфраструктуры и конкурентоспособности экономики острова.

Впрочем, строить туристическую и иную инфраструктуру, ровно как и разрабатывать полезные ископаемые можно и без продажи острова. Для этого достаточно обычное сотрудничество с американскими или китайскими компаниями. Китай давно проявлял интерес к острову. Например, он предлагал проект по добыче железной руды и обещал привлечь около 2 тыс. китайских рабочих. Доцент философского факультета МГУ , политолог Борис Межуев даже не исключил, что идея Трампа купить остров связана как раз с опасениями США активностью Китая на острове, который уже имеет там рудники и занялся развитием инфраструктуры, передают РИА «Новости».

Поэтому отдавать свои голоса на потенциальном референдуме за новых хозяев — американцев — у местных жителей острова нет особых причин. Золотые горы им никто не обещал. США предложили пока только самой Дании 600 млн долларов.

Озвученные денежные условия от США для Дании в обмен на остров — смехотворны и вряд ли понравится датским политикам. Если исходить из экспертной оценки километра земли Гренландии, то остров стоит порядка 10-11 трлн долларов. Таких денег в бюджете США просто нет. Поэтому Вашингтон предлагает, по сути, рассрочку в виде выплат на 600 млн долларов в год за остров. Такая рассрочка может растянуться на более чем 18 тысяч лет.

«Дания благополучная стабильная страна с ВВП в 315 млрд долларов, и для ее бюджета совершенно не обременительны дотации на Гренландию в пределах примерно той же суммы в 500 млн евро. Тем более что в перспективе одна лишь разработка природных ресурсов покрытого на 80% льдом острова и прилегающего огромного арктического шельфа может принести датской казне даже не сотни миллиардов, а триллионы евро. Морские запасы нефти по самым нижним оценкам составляют более чем 50 млрд баррелей, что по нынешним ценам эквивалентно 2,8 трлн долларов», — считает Удилов.

Есть некоторые предположения, что там находятся месторождения вообще более чем на 200 млрд баррелей. Кроме того, там есть графит для производства алмазов, железная и урановая руда и редкоземельные металлы, которые необходимы для производства смартфонов.

Однако эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков , считает, что на самом деле, значимых экономических причин для покупки Гренландии у США нет. Вот Китай интересовался гренландскими землями с конкретной целью. «Китай не является арктической державой, зато арктическая программа у него большая. Пекину надо было обосновать свои арктические претензии. Им нужда была своя арктическая станция, которую они думали сделать в Гренландии. Сначала они заявляли, что там будет отель, потом оказалось, что отель для проживания арктических исследований», — говорит Юшков.

В 2016 году Китаю почти удалась купить датскую морскую базу в Гренландии, которая ранее принадлежала США. База требовала больших расходов на содержание, поэтому Дания готова была ее продать, но американцы отговорили и в последний момент сделка сорвалась. Китайцев испугались и продолжают бояться в ЕС . «Ради арктических программ США не нуждаются в Гренландии. У американцев есть Аляска, задний двор Канады. США официально входят в арктический совет и в арктическую пятерку», — говорит Юшков.

С точки зрения природных богатств Гренландия, на самом деле, не так интересна, как можно подумать. Попытки найти на шельфе острова углеводороды предпринимались разными компаниями и в разное время и неоднократно. Самые первые — еще в 70-х годах прошлого века. Казалось, что тающие ледники вокруг острова и рост цен на сырье неизбежно озолотят жителей Гренландии. Однако на деле только в 2010 году впервые нашли хоть что-то стоящее.

Шотландская компания Cairn Energy заявила, что при разведочном бурении на шельфе обнаружила небольшое количество газа у западного побережья острова в районе залива Баффина. Сразу предположили, что там имеются большие залежи нефти в промышленных масштабах. Гренландию окрестили «Северным Кувейтом». Тогда же американская геологическая службы оценила запасы нефти в водах острова в 52 млрд баррелей, которыми теперь все и оперируют. Однако ни одна из компаний, которым были выданы лицензии, так и не смогла найти коммерческого месторождения, даже когда цены на нефть были выше 100 долларов за баррель. Они впустую бурили скважины, тратили огромные деньги. А когда нефтяные котировки резко упали в 2014 году, активность и вовсе снизилась. Таким образом, запасы на шельфе острова не подтверждены, а о коммерчески выгодной добыче вообще говорить не приходится.

«О Гренландии как о кладовой природных ресурсов никто никогда не говорил. Исследования были, но они не завершались каким-то успехом. Там вечная мерзлота, еще и куча ограничений в плане экологии. Есть множество других проектов, которые можно разрабатывать за меньшие деньги и получить большую добычу и прибыль, чем в Гренландии. Если бы в Гренландии что-то было, то датчане сами бы разработали месторождения. Однако пока они добывают газ на основной территории только для себя, и эта добыча падает. Поэтому все и поверили, что это прикол, потому что логичных объяснений, зачем США Гренландия сложно найти. Кусок льда и что там делать — непонятно», — говорит эксперт ФНЭБ.

Поэтому идея о том, чтобы не пустить на остров Китай, может быть вполне рабочей. Кроме того, Гренландия богата редкоземельными металлами, по которым США сильно зависят от Китая. Пекин держит мировой рынок в своих руках почти полностью. Если Пекин остановит их поставку в США, то это уничтожит всю высокотехнологичную отрасль Штатов. Наконец, называются также военные цели — чтобы окружить со всех сторон Россию. Впрочем, военные базы США и так могут расположить на острове, для этого его не обязательно покупать.

Интересно, что разлад двух союзников — США и Дании из-за Гренландии — как никогда на руку России. Ведь Дания — единственная страна, которая до сих пор не выдала разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток-2».

И главная причина такой большой задержки — это зависимые союзнические отношения с США.

«Возможно, после этого у датчан проснется чувство собственного достоинства и национальной гордости, и они, наконец, выдадут разрешение на строительство «Северного потока-2». Конечно, эта история не будет первопричиной выдачи разрешения. Однако она поможет датчанам выкрутиться. Дания явно ведет к тому, чтоб выдать разрешение, но ей придется как-то перед американцами оправдываться. А эта история с покупкой Гренландии дает Дании аргумент. Датчане тянули с российским газопроводом как могли, помогая американцам, а в ответ США стали их унижать, предлагая продать родину. Поэтому американцы сами виноваты», — говорит Игорь Юшков.

К тому же, зачем Дании подставляться и идти под суд? Оператор «Северного потока-2» грозит им судом за затягивание выдачи разрешения без объективных причин.