Одни получат льготы, другие за это заплатят?

Вводные таковы. Есть огромное Приобское месторождение в Ханты-Мансийском округе. Часть разрабатывает «Роснефть» , часть «Газпром нефть» . Запасы сырья относятся к трудноизвлекаемым. Поэтому корпорации попросили себе налоговые льготы на 10 лет. И как писал «Коммерсантъ», Владимир Путин одобрил. Но речь идет о 600 млрд рублей, которые Минфин недополучит за эти 10 лет. И тогда ведомство придумало то, что можно смело назвать «ходом конем». Чиновники предложили, чтобы эти 600 млрд рублей заплатили другие нефтяные компании. Для этого им поднимут налоги.

Константин Симонов. Реакцию этих компаний представить несложно. Как это так: кто-то получит льготы, а мы должны за это заплатить? Это все равно что в трудовом коллективе сотрудники скинулись на премию паре своих коллег. Но у Минфина позиция другая. Ему нужно получить эти деньги в бюджет. «Вынужденная мера», — заявили в министерстве. Продолжает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Бюджет от этого страдать не должен. Тогда Минфин говорит: ок, значит мы посчитали, вот такое будет выпадение денег, сами тогда, внутри своей корпорации отраслевой, сами решите, кто заплатит за «Роснефть». Минфин снимает с себя головную боль. Конечно, нефтяники будут возмущаться, почему они должны платить за другие компании. Поэтому у нас в отрасли ситуация очень странная: одни получают вершки, а другие корешки».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью РБК назвал идеи Минфина троллингом и хулиганством. Такое заявление, кстати, можно трактовать так, что коллектив российских нефтяников проявил единство и бенефициар льгот заступился за коллег, с которых правительство хочет взять деньги.

Вообще, преференции для сложных месторождений — явление вполне нормальное. Тем более что взамен нефтяники обещают рост добычи, что в итоге принесет бюджету искомые деньги. Объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития

«Льгота — это же не прямой платеж из бюджета, это просто, по сути, авансирование будущей добычи, то есть если эту льготу не вводить, то темпы ввода месторождения или сам факт ввода месторождения — под большим вопросом. Поэтому я не думаю, что от того, что такие льготы будут предоставляться, на других нефтяниках будет повышенное НДПИ или что бы то ни было».

Правда, есть одно но: трудноизвлекаемую нефть в России добывают не только владельцы лицензий на приобские запасы. Но льготы дают далеко не всем, лишь отдельным представителям отрасли. У них там и так напряженные отношения, а благодаря идее Минфина и вовсе может назреть бунт. И тогда обиженные тоже начнут что-то громко требовать. В конце концов, они тоже крупные компании, платят много денег в бюджет, производят топливо, на котором ездят россияне, и так далее.