Karen Millen закроет магазины в России

Британская сеть магазинов одежды Karen Millen будет развиваться на онлайн-платформе, магазины ритейлера в России будут закрыты, сообщили RNS в Karen Millen Russia, отметив что решение было принято после покупки Karen Millen британским интернет-магазином одежды Boohoo Group.

«6 Августа 2019 года стало известно о сделке, состоявшейся в Великобритании, в ходе которой бренд Karen Millen был продан компании Boohoo Group…Руководством Boohoo Group было принято решение о закрытии всех магазинов сети Karen Millen: собственных и франчайзинговых. Новые владельцы бренда намерены сохранить торговую марку Karen Millen и развивать бизнес исключительно на онлайн платформе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Boohoo Group приобрела бренды, интеллектуальную собственность и онлайн бизнес Karen Millen Fashions. О предполагаемых датах закрытия магазинов в России компания сообщит дополнительно.

«В ближайшее время все бутики Karen Millen, расположенные на территории России, будут работать в обычном режиме. О предполагаемых датах закрытия мы сообщим дополнительно», — говорят в Karen Millen.

В компании отмечают, что международных партнеров Karen Millen Fashions, в том числе в России не проинформировали заранее о намерениях компании продать бренд, о состоявшейся сделке они узнали из британских СМИ. «Официальная информация была получена пост-фактум», — подчеркивается в сообщении.

Розничная сеть Karen Millen включает в себя 32 бутика и 177 концессий в Великобритании, а также торговые точки в 60 странах мира. В России ритейлер представлен 11 бутиками и онлайн магазином.