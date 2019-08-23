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Офшор попросил помощи у Центробанка 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Кипрская компания Netcore Solutions обратилась с жалобой на действия БКФ-Банка в Центробанк России. Офшор, у которого БКФ в 2009 году взял в долг 11,15 миллионов долларов на условиях субординированного займа, подозревает банк в выводе активов и нежелании гасить долг, пишет «Коммерсантъ».
Письмо, на которое ссылается газета, отправлено 31 июля. В нем сказано, что договор займа истекает 24 октября этого года, и БКФ предложил погасить его квартирами в Крыму, а деньгами отдать только миллион долларов. Кипрскую компанию это не устроило, потому что недвижимость для нее — непрофильный актив, и в целом у нее сомнения по финансовому положению банка. После этого, утверждают в Netcore Solutions, собственник 88 процентов акций банка Ольга Мириамская поручила выводить все активы.
В БКФ подтвердили предложение погасить заем квартирами, но отметили, что на Кипре предложение проигнорировали. Информацию о том, что Мириамская потребовала выводить активы, в банке опровергли. Также сказано, что возвращать деньги полностью в банке не собираются, потому что подают на Netcore Solutions в суд.
Банк утверждает, что Netcore Solutions фактически принадлежит Алексею Голубовичу, бывшему мужу Мириамской и владельцу 11 процентов БКФ. Он, как считают в БКФ, с помощью договора займа 2009 года вывел из финансовой организации семь миллионов долларов. Таким образом, сумму, которую следует вернуть офшору, определит суд. Голубович на это ответил, что о претензиях банка ничего не знает. По информации издания, сам иск банк пока не подавал.
В Центробанке не стали комментировать ситуацию вокруг действующего банка, отметив только, что проводят проверки после жалоб, если для них есть достаточно оснований. Эксперты назвали случай нестандартным и усомнились, что кипрская компания добьется своего. Партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов отметил, что если у банка найдут недостаток капитала, то заем спишут, поскольку такова судебная практика. В свою очередь партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предположил, что проверка может привести к отзыву лицензии у БКФ-банка.
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Компании , Игорь Дубов , Рустам Курмаев , Алексей Голубович , Центральный банк России
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