Офшор попросил помощи у Центробанка

Кипрская компания Netcore Solutions обратилась с жалобой на действия БКФ-Банка в Центробанк России . Офшор, у которого БКФ в 2009 году взял в долг 11,15 миллионов долларов на условиях субординированного займа, подозревает банк в выводе активов и нежелании гасить долг, пишет «Коммерсантъ».

Письмо, на которое ссылается газета, отправлено 31 июля. В нем сказано, что договор займа истекает 24 октября этого года, и БКФ предложил погасить его квартирами в Крыму, а деньгами отдать только миллион долларов. Кипрскую компанию это не устроило, потому что недвижимость для нее — непрофильный актив, и в целом у нее сомнения по финансовому положению банка. После этого, утверждают в Netcore Solutions, собственник 88 процентов акций банка Ольга Мириамская поручила выводить все активы.

В БКФ подтвердили предложение погасить заем квартирами, но отметили, что на Кипре предложение проигнорировали. Информацию о том, что Мириамская потребовала выводить активы, в банке опровергли. Также сказано, что возвращать деньги полностью в банке не собираются, потому что подают на Netcore Solutions в суд.

Банк утверждает, что Netcore Solutions фактически принадлежит Алексею Голубовичу , бывшему мужу Мириамской и владельцу 11 процентов БКФ. Он, как считают в БКФ, с помощью договора займа 2009 года вывел из финансовой организации семь миллионов долларов. Таким образом, сумму, которую следует вернуть офшору, определит суд. Голубович на это ответил, что о претензиях банка ничего не знает. По информации издания, сам иск банк пока не подавал.