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Mastercard сообщил об утечке данных более 90 тысяч клиентов 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Mastercard сообщил об утечке в сеть данных десятков тысяч клиентов платежной системы. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что большая часть клиентов, которых затронула эта утечка — жители Германии и Бельгии.
В сети были размещены их личная и банковская информации, в частности, имена, мейлы, четыре последние цифры карт, номера телефонов и адреса. Власти стран уведомили об инциденте. По данным издания, на данный момент все данные удалены из публичного доступа.
В Mastercard заявили, что за данную информацию отвечал сторонний подрядчик. Специалисты платежной системы занимаются расследованием возникшей проблемы.
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