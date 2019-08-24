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Проблемы экологии: во Франции отказываются от Севморпути 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Крупнейший французский контейнерный перевозчик CMA CGM Group отказался ходить Северным морским путем из-за вреда экологии. Решение компании будет включено в доклад президента Франции Эмманюэля Макрона для выступления на G7 на следующей неделе. Ранее в «Атомфлоте» рассказали о плана развития СМП, что сделает Севморпуть самой экологичной морской артерией России и мира.
Крупнейшая во Франции компания, занимающаяся контейнерными перевозками, CMA CGM Group отказалась пользоваться для доставки своих грузов в Азию Северным морским путем, пролегающим по морям Северного Ледовитого океана, из-за вреда экологии от грузовых судов.
По словам председателя совета директоров французского транспортного гиганта Рудольфа Сааде, его компания больше не будет использовать северный маршрут — для того, чтобы сохранить «окружающую среду и глобальное биоразнообразие». Он также пообещал не пересекать арктические морские проходы, где наблюдается тающий лед.
Как рассказал Сааде, решение было оглашено в пятницу, 23 августа, на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с представителя крупного бизнеса. Мероприятие было посвящено в том числе и готовящемуся докладу Макрона для выступления на G7, который касается обязательств по сохранению климата и окружающей среды.
Теперь CMA CGM обязуется не пропускать н