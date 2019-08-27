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Российскую «дочку» Samsung оштрафовали за ценовой сговор 

News.ru + ещё 12 32 минуты назад
Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Российская «дочка» Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — оштрафована на 2,5 млн рублей за незаконную координацию цен на мобильные устройства у реселлеров.
Наряду с этим работники компании, которые непосредственно занимались контролем за поддержанием цен торговыми организациями, привлечены к административной ответственности.
В ценовом сговоре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила компанию в феврале и позднее признала виновной в противоправной деятельности. В ведомстве отметили, что в процессе рассмотрения дела «дочка» Samsung прекратила координацию цен и оказывала помощь комиссии ФАС в расследовании. Это обстоятельство было учтено при назначении штрафа, сообщает «Прайм».
Ранее News.ru писал, что австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе. В местной комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) заявили, что безосновательные заявления компании о своей продукции дают ей несправедливое конкурентное преимущество. Поводом для претензий послужило утверждение, что смартфоны Samsung из серии Galaxy являются водонепроницаемыми.
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Компании , ФАС
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