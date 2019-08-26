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Филиппины заинтересовались самолетами Sukhoi, Бе-200 и МС-21 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Филиппины рассматривают возможность приобретения у России самолетов Sukhoi, Бе-200 и МС-21, заявила РИА Новости исполнительный директор по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Коразон Х. Дичоса.
На прошлой неделе в Москве состоялось заседание российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Как заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, стороны договорились изучить перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации и судостроения.
"Есть намерение найти филиппинских партнеров, которые могли бы ввезти в страну российские самолеты, использующиеся в туризме или при оказании чрезвычайной помощи… Сейчас предлагаются модели Sukhoi, Бе-200 и МС-21", — сказала Дичоса, отметив, что пока речь идет о предварительных обсуждениях.
Сообщив, что филиппинские авиакомпании используют Airbus и Boeing, она пояснила, что авиация общего назначения — более перспективное направление сотрудничества с РФ. "Это могло бы быть началом", — считает Дичоса, добавив, что самолеты российского производства потенциально можно использовать для чартерных рейсов между филиппинскими островами.
Совет по инвестициям подчиняется филиппинскому министерству торговли и промышленности и является ведущим агентством, отвечающим за привлечение инвестиций в страну.
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Компании , Алексей Груздев , Boeing , РИА Новости
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