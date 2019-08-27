Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.58
73.65
73.70
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.51
72.69
Индексы и котировки Brent
59.56
+0.80 Золото
1541.01
+0.01 РТС
1258.60
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1095
–0.0119
12.08
1.1214
23.08
13.08
01.08

ЦБ готов освободить россиян от «инвестиционного рабства» 

Forbes.ru + ещё 5 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Поправки, которые разрешат россиянам одновременно иметь любое количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), могут быть приняты осенью, сообщил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Сейчас инвесторам разрешается иметь лишь один такой счет.
«Думаю, осенью мы это дискуссию пройдем, и гражданин получит возможность открывать столько ИИС, сколько ему нужно, оставив один из ИИС ключевым с точки зрения входа и выхода на этот рынок. Остальные ИИС смогут корреспондировать друг с другом через основной ИИС», — пояснил Швецов (цитата по ТАСС).
Поправки устранят «рабство человека с точки зрения открытия ИИС в одной организации», цитируют Швецова «Ведомости». Первый зампред ЦБ добавил, что существующие барьеры, с которыми сталкиваются инвесторы при переходе от одного брокера к другому не оправданы:
«Одни лучше справляются с доверительным управлением акциями, другие — с управлением облигациями, третьи лучше предоставляют брокерские услуги. Почему мы гражданину должны навязывать получение всех услуг в одном месте?»
ИИС — это брокерский счет, владелец которого может покупать и продавать ценные бумаги на фондовом рынке, получая при этом налоговые вычеты. Этот инструмент запустили в России в 2015 году, в том числе для того, чтобы привлечь банковских вкладчиков на фондовый рынок. ИИС предусматривает некоторые ограничения: инвестор может внести на такой счет не более 1 млн рублей в год, на него нельзя покупать ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не котируются на российских биржах, и «народные ОФЗ». Налоговые льготы по ИИС бывают двух типов. Первый (тип А) предполагает, что инвестор раз в год может вернуть 13% от внесенной суммы (но не более 400 000 рублей) за предыдущий год. Второй (тип Б) освобождает от налогообложения прибыль, полученную инвестором от операций на ИИС. Для получения налоговой льготы инвестор должен не выводить деньги со счета минимум три года.
В мае Минфин предложил обсудить вопрос об отказе от первого типа ИИС. Он никогда не нравился министерству, потому что он давал «кредит на доход, который ещё не получен», объяснял заместитель министра Алексей Моисеев. Во вторник Моисеев заявил, что, по его мнению, необходимо сокращать налоговый вычет по ИИС первого типа.
Менять налоговое стимулирование для ИИС первого типа преждевременно, заявил на это Швецов. «Пока не будет несколько миллионов работающих ИИС, думаю, что преждевременно что-то менять. Стабильность правил — это одно из преимуществ, которое должно ИИСам дать распространиться, и на переправе, мне кажется, рановато пока предпринимать какие-то радикальные меры по корректировке налогового стимула по ИИСу первого типа», — считает Швецов.
В июле РБК со ссылкой на источники написал, что Центробанк обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможный запрет покупать на ИИС зарубежные акции. Пресс-служба Центробанка не подтвердила и не опровергла внесение такого предложения.
ЦБ предложил отменить налоговый вычет с покупки зарубежных акций и валюты через инвестиционные счета
Forbes.ru: последние новости
Сбербанк начал работу над новым логотипом Вексельберг продаст бизнес по выращиванию овощей в теплицах «Дочка» «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 Max
Комментарии
Компании , Личный счет , Сергей Швецов , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России , Ведомости , РБК , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евро взлетел5
В Сбербанке прокомментировали данные о смене логотипа
«Нафтогаз» объявил цену газа на конец года1
«Дочку» Samsung оштрафовали в РФ за ценовой сговор
Минприроды предупредило о конце эпохи «легкой нефти»3
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
00:53
Почему Англия хочет отказаться от доллара
Рынки Статьи
01:38
ЦБ порадовал россиян
Личный счет Экономика
01:00
«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?
Экономика Статьи
01:27
Путин обеспокоился доходами россиян
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение