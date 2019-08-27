«Нафтогаз» объявил цену на газ для потребителей на конец года

"Нафтогаз Украины" прогнозирует цену на природный газ для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) в размере 7 184,8 гривны (284,5 доллара) за тысячу кубометров (без НДС) на ноябрь и декабрь 2019 года, следует из пояснительной записки к проекту финансового плана "Нафтогаза".

Кабинет министров Украины в апреле принял постановление, которым обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ дешевле. Цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составила 4640 гривен (180,9 долларов) за тысячу кубических метров.

"Цены реализации природного газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей, рассчитанные в соответствии с п.12 положения о ПСО с 1 ноября по 31 декабря — рассчитаны в соответствии с постановлением кабинета министров от 19 октября 2018 №867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 7 184,8 гривны (284,5 доллара — ред.) за 1 тысячу кубометров без НДС", — говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана "Нафтогаза", которой располагает агентство "Украинские новости".

При этом в записке сообщается, что цена газа по ПСО с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа без стоимости входа в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Отмечается, что цена для потребителей, которые не попадают под действие ПСО, устанавливается "Нафтогазом" самостоятельно и составит 7 479,6 гривны (296,2 доллара — ред.) за 1 тысячу кубометров (без НДС).