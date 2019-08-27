Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.58
73.65
73.70
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.51
72.69
Индексы и котировки Brent
59.49
–0.05 Золото
1540.01
+0.06 РТС
1258.60
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1089
–0.0125
12.08
1.1214
23.08
13.08
01.08

В Сбербанке прокомментировали данные СМИ о смене своего логотипа 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.
Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил о разработке компанией нового логотипа для всех структур экосистемы, включая и сам банк.
Собеседник издания указал, что в качестве варианта обсуждается логотип в виде сине-зелёного квадрата.
В декабре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф допустил смену его названия в связи с тем, что организация становится всё больше технологической компанией.
RT на русском: последние новости
Долг грузинских авиакомпаний перед Россией достиг $1 млн В Сбербанке прокомментировали данные СМИ о смене своего логотипа Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Компании , Герман Греф , Сбербанк России , РИА Новости , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евро взлетел14
ЦБ готов освободить россиян от «инвестиционного рабства»
«Нафтогаз» объявил цену газа на конец года1
«Дочку» Samsung оштрафовали в РФ за ценовой сговор
Минприроды предупредило о конце эпохи «легкой нефти»3
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
00:53
Почему Англия хочет отказаться от доллара
Рынки Статьи
01:38
ЦБ порадовал россиян
Личный счет Экономика
01:00
«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?
Экономика Статьи
01:27
Путин обеспокоился доходами россиян
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение