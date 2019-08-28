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СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma и ее владельцы из семьи Сэклер предлагают урегулировать иски об ее ответственности в развязывании опиоидного кризиса на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, потенциальная сделка обсуждалась адвокатами компании 20 августа в Кливленде.
Всего против Purdue Pharma и ее владельцев выдвигают более двух тысяч исков, некоторые из которых объединились в одно большое дело. Сумма исков составляет от 10 до 12 миллиардов долларов. Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы. В частности, предполагается, что Purdue Pharma использовала вводящие в заблуждении торговые практики. Из этого следует, что она по меньшей мере частично ответственна за опиоидный кризис.
"Семья Саклер построила мультимиллиардную лекарственную империю, основанную на зависимости", — заявил генеральный прокурор Нью-Джерси в мае, когда штат присоединился к искам против компании.
Purdue Pharma производит обезболивающий препарат Оксикодон. На его продаже она заработала более 35 миллиардов долларов. Это лишь одна из многих "опиоидных" компаний, с которыми судятся американские города и округа за "чрезвычайное" искажение "рисков долговременного использования этих препаратов для людей с хроническими болями".
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Комментарии
Компании , телеканал NBC
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