СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma и ее владельцы из семьи Сэклер предлагают урегулировать иски об ее ответственности в развязывании опиоидного кризиса на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, потенциальная сделка обсуждалась адвокатами компании 20 августа в Кливленде.

Всего против Purdue Pharma и ее владельцев выдвигают более двух тысяч исков, некоторые из которых объединились в одно большое дело. Сумма исков составляет от 10 до 12 миллиардов долларов. Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы. В частности, предполагается, что Purdue Pharma использовала вводящие в заблуждении торговые практики. Из этого следует, что она по меньшей мере частично ответственна за опиоидный кризис.

"Семья Саклер построила мультимиллиардную лекарственную империю, основанную на зависимости", — заявил генеральный прокурор Нью-Джерси в мае, когда штат присоединился к искам против компании.

Purdue Pharma производит обезболивающий препарат Оксикодон. На его продаже она заработала более 35 миллиардов долларов. Это лишь одна из многих "опиоидных" компаний, с которыми судятся американские города и округа за "чрезвычайное" искажение "рисков долговременного использования этих препаратов для людей с хроническими болями".