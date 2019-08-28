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Рейтинг самых богатых семей России за год обновился на треть 

Российская Газета 1 час назад
Названы самые богатые семьи в России
Фото: РИА Новости
Совокупное состояние десяти самых богатых семей России, по подсчетам Forbes, практически перестало расти — за год оно увеличилось лишь на 0,3 млрд долларов, до 25,3 млрд
Forbes назвал самые необычные инвестиции богатых граждан России
Первое место в рейтинге Forbes пятый год подряд заняли миллиардеры Гуцериевы — состояние основного совладельца группы "Сафмар" Михаила (28-е место в "индивидуальном" рейтинге миллиардеров Forbes), его сына Саида, брата Саит-Салама и племянника Билана Ужахова оценивается в 5,65 млрд долларов (годом ранее оно почти достигало 6 млрд). Второе место стабильно удерживают братья Аркадий и Борис Ротенберги вместе с сыном Аркадия Игорем и дочерью Лилией — четверым принадлежат активы на 5,18 млрд долларов. Третье место у Шаймиевых: состояние сыновей бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радика и Айрата (совладельцев группы ТАИФ), а также сына Айрата Тимура составляет, по оценке Forbes, 2,8 млрд долларов. Из десятки выбыли братья Зия и Магомед Магомедовы, которые после ареста потеряли практически все свои активы, а также семьи Шамаловых и Зубицких (Группа "Кокс"). Вместо них в рейтинге Forbes появились совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков вместе с сыном Феликсом, (5-е место, 1,94 млрд долларов), братья Александр и Виктор Линники ("Мираторг", 7-е место, 1,6 млрд долларов). Forbes отмечает, в рейтинге впервые появились владельцы компаний аграрного сектора, которым импортозамещение дает возможность расти опережающими темпами.
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