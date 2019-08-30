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«Ъ»: запуск Spotify в России отложили до конца 2019 года 

ТАСС + ещё 8 20 часов назад
Запуск Spotify в России отложили
Фото: Reuters
Крупнейшая в мире шведская компания потокового аудио Spotify отложила запуск в России до конца 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По данным источника, не смотря на активный поиск сотрудников в офис в РФ запуск отложен до конца 2019 года и может быть осуществлен в ноябре — декабре. Хотя ранее планировалось сделать это в конце лета. Перенос сроков может быть связан с глобальными проблемами Spotify с Warner Music.
В самом сервисе изданию не ответили на запрос.
"Очередная задержка может быть следствием конфликта сервиса и одного из крупнейших музыкальных издателей Warner Music у компаний возникли серьезные разногласия об условиях лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии в конце февраля", — сообщает издание со ссылкой на источник.
В марте 2018 года интернет-издание Techradarсо ссылкой на заявление генерального директора компании Даниель Эка, сделанное на встрече с инвесторами, сообщало, что компания потокового аудио Spotify намерена сделать свой сервис доступным в том числе и в России. В марте 2019 года аналитики Sberbank CIB в прогнозе выручки "Яндекса" от музыкальных сервисов сообщили, что закладывают выход музыкального сервиса Spotify на российский рынок, а также появление похожей структуры, которую планирует создать Mail.ru Group.
У компании ранее было несколько попыток выхода на российский рынок начиная с 2013 года. Сначала его срок был запланирован на осень 2014 года, затем дата была перенесена на начало 2015, компания сообщила, что не договорилась с российским операторами связи. Однако в феврале 2015 компания отказалась от запуска в России в обозримом будущем. Компания также закрыла свой офис в России.
Spotify является первым стримминговым сервисом, позволяющим слушать музыку онлайн, не скачивая ее на компьютер. Сервис доступен в Америкe, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии.
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Комментарии
Компании , Другое , Сбербанк КИБ , Яндекс , Mail.ru Group , Газета "Коммерсантъ"
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