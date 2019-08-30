Богатство на скандале: как Баффетт заработал миллиарды

Богатство на скандале: как Уоррен Баффетт заработал миллиарды

30 августа одному из крупнейших инвесторов в мире Уоррену Баффетту исполняется 89 лет. Он говорит, что главное качество, которым инвестор должен обладать, — это не интеллект, а темперамент, и просит молодежь не вкладываться в непонятный ей бизнес. «Вы должны отделить свой разум от толпы», — также советует он. Как Баффетт превратил свои $100 в почти $100 млрд, рассказывает «Газета.Ru».

Волшебник из Омахи

30 августа 1930 года на свет появился один из самых успешных инвесторов всех времен Уоррен Баффетт. С состоянием $79,1 млрд он занимает третью строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Баффетт управляет компанией Berkshire Hathaway, которой принадлежит более 60 компаний, включая страховщика Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Получивший прозвище «провидец» талантливый инвестор прославился не только своим мастерством вкладывать деньги и получать выгоду, но и благотворительной деятельностью. Баффет ежегодно переводит в фонды около $3 млрд В 2018 году сообщалось, что он уже передал на благотворительные нужды $31 млрд

В 1956 году один из богатейших людей мира основал свой первый инвестиционный фонд, вложив в него всего $100. Тринадцать лет спустя его капитал составлял уже $25 млрд

Склонность к инвестированию Баффетт проявлял еще в детстве. В возрасте одиннадцати лет он занимался тем, что писал курсы акций на котировочной доске в торговом зале брокерской фирмы, в которой работал его отец. Будучи подростком, он посещал занятия в бизнес-школе университета штата Небраска.

Именно тогда он увлекся идеей инвестировать, вдохновившись книгой профессора Колумбийского университета Бенджамина Грэма «Разумный инвестор».

После окончания Колумбийского университета с дипломом магистра экономики Баффетт набирался опыта в Graham-Newman Corporation, пока не вернулся в родную Омаху, имея на руках всего $100 сбережений.

Другая веха — Баффетт основал инвестиционное товарищество с ограниченной ответственностью, когда ему было 25 лет.

Вскоре пришло время для первой по-настоящему удивительной покупки, которая, возможно, и предопределила взлет Баффетта в мире инвестиций.

Одно из судьбоносных решений он принял в 1963 году. Тогда курс акций компании American Express из-за скандала с клиентом начал стремительно падать. Практически за одну ночь рыночная стоимость акций компании снизилась с $65 до 35. Баффетт перешел к решительным действиям и принял храброе решение вложить 40% всех активов товарищества в покупку акций American Express. На протяжении двух последующих лет цена акций компании увеличилась в три раза, а партнеры Buffett Partnership получили $20 млн чистой прибыли.

Правильные инвестиции

В начале своей легендарной инвестиционной карьеры Баффетт сказал: «Я на 85% Бенджамин Грэм». Грэм считается крестным отцом финансового анализа ценных бумаг. Однако если учитель предпочитал находить недооцененные, средние компании и диверсифицировать свои активы среди них, то его ученик-Баффетт предпочитает качественные предприятия, которые имеют разумные оценки и потенциал для значительного роста.

Баффетт использует двенадцать принципов инвестирования, которые звучат достаточно просто, но следовать им на деле может быть очень нелегко. Каждый хочет инвестировать, как Баффетт, но немногие смогли повторить его успех.

Например, инвестор ограничивает себя «кругом компетенций», иными словами, бизнесом, который он может понять и проанализировать.

Баффетт считает, что глубокое понимание бизнеса — это предпосылка для надежного прогнозирования будущей его эффективности. Поэтому прежде всего он советует анализировать бизнес, а не рынок, экономику или настроения инвесторов.

Кроме того, перед тем как вложить деньги, необходимо оценить качество управления. Баффетт всегда выясняет, является ли управление «рациональным», а также «честно ли руководство с акционерами».

К тому же, Баффетт игнорирует краткосрочную волатильность рынка и фокусируется на долгосрочной доходности.

Это лишь некоторые примеры правил, которым бизнесмен пытается всегда следовать. Неслучайно эксперты считают, что именно дисциплина во многом определила успех Баффетта.

Несмотря на внушительное богатство, Баффетт не склонен покупать роскошные особняки.

Инвестор, которого называют величайшим в истории, по-прежнему живет в доме, который он купил в Омахе за $31 500 в 1958 году, пишет портал MoneyWise.

Уоррен Баффетт всегда говорит, что знания накапливаются так же, как проценты в банке, и советует молодым инвесторам и студентам быть в курсе событий, иначе можно не поспеть за быстро меняющимся миром. Еще в 50-е Баффетт говорил, что «сегодняшний инвестор не получает прибыли от вчерашнего роста» и останавливаться на достигнутом нельзя.

Кроме того, бизнесмен считает, что принятие стадного менталитета — верный способ получить средние результаты.

«Вы должны отделить свой разум от толпы», — советует он.

«Чтобы быть успешным инвестором, вы должны отделиться от страхов и жадности окружающих вас людей, хотя это практически невозможно», — отмечает Баффетт.

Все, что касается вложений Баффетта, имеет огромное влияние на рынок. Недавно Business Insider обратил внимание, что Berkshire Hathaway на конец июня 2019 года хранил наличными в банке $122 млрд Это 60% от портфеля с акциями публичных компаний.

За 32 года своего существования компания держала похожую сумму наличных только в преддверии взрыва в 2001 году пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года.

Аналитики пришли к выводу, что Баффетт хранит средства конгломерата в банке неслучайно. Акции большинства американских публичных компаний переоценены, и рынок может ждать новая распродажа.