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Инновационный проект рязанской компании получил комплексную поддержку Фонда содействия инновациям и Корпорации МСП 

Рамблер 30 августа 2019
Инновационный проект рязанской компании получил комплексную поддержку Фонда содействия инновациям и Корпорации МСП
Фото: depositphotos.com
Компания «Инженерно-ПРоизводственное объединение» (ООО «ИПРо») приняла участие в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»). Результатом участия в программе поддержки стало получение консолидированной поддержки.
Рязанской компании «ИПРо», ведущему в регионе разработчику и производителю комплексных охранных решений на базе технологий мобильной связи, предоставлен грант на сумму 13,2 млн рублей в Фонде содействия инновациям по программе «Коммерциализация».
Полученные средства направлены предприятием на реализацию инновационного проекта по организации серийного производства программно-аппаратного комплекса «Умный часовой 9» для управления приборами домашней автоматики. Комплекс представляет собой новое поколение продукта компании. ИПРо занимается разработкой и производством различного типа сигнализаций и систем «умного дома» с 2009 года. За 10 лет создано и реализовано более 60 000 приборов.
Компания получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Коммутационный сервер системы охранной сигнализации для удаленного доступа в виртуальную панель управления аппаратной платформой „Умный часовой-9“. В настоящее время компания проводит закупку комплектующих для серийного производства нового программно-аппаратного комплекса.
В рамках оказания консолидированной поддержки Корпорацией МСП сформирована и представлена информация о планируемых крупнейшими заказчиками закупках по основным направлениям деятельности „ИПРо“. В целях оказания методической поддержки по участию в закупках ООО „ИПРо“ Корпорацией организованы совещания с ПАО „НК „Роснефть“ и ФГУП „Почта России“.
Программа по поддержке „газелей“ реализуется в соответствии с национальным проектом по развитию МСП в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций (Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании „Иннопрактика“, РФПИ, Фонда содействия инновациям, РЭЦ и др.).
Участник отбора должен соответствовать критериям отнесения к „быстрорастущим“ высокотехнологичным, инновационным компаниям — „газелям“, в том числе:
1) отнесение к субъектам МСП;
2) осуществление деятельности не менее 3 лет;
3) среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20%;
4) вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям;
5) подтверждение прав субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности.
Всего в рамках реализации Национального проекта в сфере поддержки субъектов МСП планируется ежегодное оказание поддержки не менее 100 „газелям“ и стартап-проектам.
Заявку на участие в отборе можно подать он-лайн, перейдя по ссылке.
Комментарии
Компании , Почта России , Минпромторг , Фонд содействия инновациям , Минэкономразвития , Роснефть , Российский фонд прямых инвестиций
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