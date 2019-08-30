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Сбой произошёл в работе «Сбербанк Онлайн» 

News.ru + ещё 2 20 часов назад
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Фото: ТАСС
Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» сообщили о сбое в работе портала.
Проблемы стали наблюдаться около 11 часов 30 августа. Большинство клиентов — 73% — пожаловались, что не могут совершить денежный перевод, ещё 26% граждан не смогли войти в систему, говорится в материале сайта Downdetector.
По информации портала, проблемы зафиксированы в Москве, Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре и других городах.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи платформы Microsoft Office 365 сообщили о неполадках в работе программного обеспечения. Серьёзные проблемы обнаружены в США. Сбой также произошёл в Нидерландах, Германии и Норвегии.
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Компании , Другое , Сбербанк России , Microsoft
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