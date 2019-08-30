Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.70
73.36
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
60.43
+0.00 Золото
1520.34
–0.25 РТС
1293.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.0990
–0.0101
16.08
1.1091
27.08
16.08
05.08

«Ашан» отчитался о полуторамиллиардных убытках 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 30 августа 2019
«Ашан» отчитался о полуторамиллиардных убытках
Фото: РИА Новости
Французская корпорация Auchan, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, понесла в первом полугодии убытки в размере 1,5 млрд евро.
Руководство компании сообщило, что из-за получения недостаточного дохода им пришлось продать ряд своих структур в Италии и Вьетнаме и избавиться от собственного банка Oney, передает ТАСС.
В итоге, без учета этих «чрезвычайных продаж», ее деятельность является убыточной на 124 млн евро.
Отмечается, что по итогам 2018 года финансовые потери компании составили 1,145 млрд евро. Именно после этого было принято решение об избавлении от убыточных структур.
Сейчас деятельность компании сосредоточена на двух направлениях — розничная сеть Auchan Retail и деятельность в сфере торговли недвижимостью посредством Ceetrus.
В конце апреля компания начала продажу во Франции 21 магазина, всего там 637 магазинов, в которых заняты 73,8 тыс. работников.
Ранее сообщалось, что французский ретейлер Auchan возглавил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России 2017 года по версии издания Forbes.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер гендиректор Tez Tour Умер гендиректор Tez Tour «Рошен» оспорила 62,7 млн налогов и штрафов фабрики в Липецке «Рошен» оспорила 62,7 млн налогов и штрафов фабрики в Липецке Трамп заявил о намерении 13% компаний покинуть Китай Трамп заявил о намерении 13% компаний покинуть Китай
Комментарии1
Компании , Ашан , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам повысили пенсии
Москвичам повысили пенсии6
Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США
Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США
США пообещали Украине независимость от российского газа
США пообещали Украине независимость от российского газа527
США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2»
США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2»55
Умер гендиректор TEZ Tour
Умер гендиректор TEZ Tour14
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Грузия задолжала России
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
В России снова изменят пенсионную систему
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
Россию ждет рецессия
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение