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Умер основатель Tetra Pak 

Lenta.ru + ещё 11 12 часов назад
Умер основатель Tetra Pak
Фото: 360.tv
Основатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи шведского бизнесмена.
Отмечается, что он скончался во сне вечером в пятницу, 30 августа, в своем доме в Англии.
Сын Рубена Раусинга возглавил Tetra Pak в начале 1950-х годов. Он превратил компанию из семейного бизнеса, где были заняты всего шесть человек, в транснациональную корпорацию с годовым оборотом более 10 миллиардов евро.
Именно Ханс Раусинг принес тетраэдрические картонные упаковки для продуктов на мировой рынок. В XX веке компания стала лидером в производстве упаковочных решений.
Раусинг был одним из богатейших людей планеты — его состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов.
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