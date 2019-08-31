Умер гендиректор TEZ Tour

Гендиректор TEZ Tour скончался в возрасте 46 лет

Генеральный директор туроператора TEZ Tour Дмитрий Шершнев скончался на 47 году жизни. Об этом сообщили в дирекции Ассоциации туроператоров России.

Шершнев ушёл из жизни в ночь на 31 августа.

Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлечённым своим делом профессионалом, — рассказали в пресс-службе TEZ Tour.

Шершнев отдал работе в компании около 18 лет. До того, как занять руководящий пост, он занимал должность начальника департамента внутреннего туризма. У него остались жена и две дочки 7 и 10 лет.

Ранее News.ru писал, что сценарист мультфильмов «Пинки и Брайн», «Смурфики», «Чёрный плащ» и других Гордон Брэссак скончался в возрасте 68 лет.