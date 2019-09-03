Компаниям ЕС помешала секретность ГОСТов России

В Airbus считают, что европейским космическим компаниям в России мешает закрытость ГОСТов

Секретность ряда российских ГОСТов вносит сложности при совместной работе российских и европейских компаний, занимающихся совместным производством космической продукции. Об этом сообщил глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов

"Дополнительные сложности создает то, что российские ГОСТы зачастую засекречены", — отметил Терехов.

По его словам, проблема обозначена перед российскими коллегами. Ее решение, пояснил Терехов, является нетривиальной и очень долгосрочной задачей, справиться с которой может "либо частичное признание европейских стандартов в России, либо проведение взаимного признания тех или иных ГОСТов".