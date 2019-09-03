Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.04
73.18
73.39
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.40
73.81
Индексы и котировки Brent
57.87
–0.28 Золото
1531.54
–0.09 РТС
1301.58
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.0941
–0.0137
19.08
1.1078
30.08
20.08
08.08

В Airbus считают, что европейским космическим компаниям в России мешает закрытость ГОСТов 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Компаниям ЕС помешала секретность ГОСТов России
Фото: ТАСС
Секретность ряда российских ГОСТов вносит сложности при совместной работе российских и европейских компаний, занимающихся совместным производством космической продукции. Об этом сообщил глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов.
"Дополнительные сложности создает то, что российские ГОСТы зачастую засекречены", — отметил Терехов.
По его словам, проблема обозначена перед российскими коллегами. Ее решение, пояснил Терехов, является нетривиальной и очень долгосрочной задачей, справиться с которой может "либо частичное признание европейских стандартов в России, либо проведение взаимного признания тех или иных ГОСТов".
Сейчас на территории России действуют два совместных с Airbus Defence and Space и РФ предприятия: "Синертек" (с холдингом "Российские космические системы") и "ЭнергияСат" (с РКК "Энергия").
ТАСС: последние новости
"Ведомости": совладелец S7 сообщил об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ-75 "Ведомости": совладелец S7 сообщил об отказе Минпромторга от выпуска самолетов SSJ-75 AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одной посылке AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одной посылке "Лента" откроет представительство в России "Лента" откроет представительство в России
Компании , Владимир Терехов , Синертек , РКК Энергия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северный морской путь движется к президентской цели
Северный морской путь движется к президентской цели3
Доллар пробил психологическую отметку
Доллар пробил психологическую отметку
В России резко подорожала гречка
В России резко подорожала гречка3
Украина готовится к распродаже госсобственности
Украина готовится к распродаже госсобственности2
Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма
Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма2
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Украина готовится к распродаже госсобственности
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение