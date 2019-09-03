Россия отказалась от выпуска SSJ-75, пишут СМИ

Глава совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от самолета Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса на него. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".

Он рассказал, что был на совещании по развитию региональной авиации, где один из руководителей Минпромторга сообщил, что решено было не производить Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса.