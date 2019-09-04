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Чукотка заключила на ВЭФ соглашение с крупным инвестором 

Российская Газета 3 часа назад
Чукотка нашла на ВЭФ крупного инвестора
Фото: РИА Новости
Губернатор Чукотского автономного округа в рамках V Восточного экономического форума подписал соглашение с председателем Правления компании "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном. Стороны договорились сотрудничать по трем направлениям: генерация электроэнергии для промышленных предприятий региона с использованием природного газа, создание газового терминала и бункеровочной станции в Певеке, а также использование СПГ в качестве топлива для автомобильного транспорта.
Глава Чукотки отметил, что это соглашение очень значимо для региона.
— С 2002 по 2005 годы в нашем регионе были введены в эксплуатацию первая Газомоторная ТЭЦ и самая крупная по северной части России ветровая электростанция. Теперь мы первые в части использования СПГ в подобном комплексном проекте, — заявил Роман Копин.
Округ надеется получить от инвестора более 90 миллиардов рублей. В рамках совместной работы будет реализовано несколько крупномасштабных проектов. В том числе, строительство терминала СПГ для бункеровки судов в Певеке и нескольких криогенных заправочных станций СПГ по пути следования автомобилей от месторождения Песчанка в Певек.
Проекты планируют реализовывать с 2020 по 2024 годы.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Роман Копин , Леонид Михельсон , Новатэк
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