Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.17
72.91
73.05
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.20
72.80
Индексы и котировки Brent
60.71
–0.87 Золото
1519.49
–0.06 РТС
1337.92
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
05.09
1.1037
–0.0047
21.08
1.1085
02.09
22.08
11.08

Прокурор поможет. Юрий Чайка рассказал, что мешает развитию бизнеса 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Юрий Чайка рассказал, что мешает развитию бизнеса
Фото: РИА Новости
Прокуроры удовлетворяют каждую вторую жалобу предпринимателей, а в некоторых регионах — все 70 процентов. Об этом заявил в четверг Генеральный прокурор Юрий Чайка на полях Восточного экономического форума.
"Приведу некоторые цифры. В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба, даже можно сказать, что каждая пятая — 24 процента. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах — все 70 процентов удовлетворяется жалоб", — заявил глава надзорного ведомства во время приема предпринимателей на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая была впервые организована в рамках ВЭФ.
По мнению Чайки, это говорит о том, что прокуроры прежде всего "заточены" следить за тем, не нарушаются ли права бизнесменов. При этом сам Генпрокурор остался доволен новым открытым форматом приема бизнесменов и предложил проводить его чаще. Жалобы предпринимателей в основном касались долгов по госконтрактам, обращения с твердыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в территориях опережающего социально-экономического развития.
По словам главы надзорного ведомства, уже много лет, оценивая нормативные правовые акты в сфере экономики на предмет соответствия их федеральному законодательству, прокуроры прекрасно понимают, какие из них тормозят развитие бизнеса.
Как сообщил Чайка, только за первое полугодие в Дальневосточном округе по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов. Например, в Якутии прокурором был оспорен административный регламент, который регулировал правоотношения в сфере строительства жилых домов, в том числе на основе устаревших требований нормативных актов, принятых почти сорок лет назад — в 1980 году.
Только за первые полгода на Даль­нем Востоке по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для инвесторов
В то же время генпрокурор назвал действенным инструментом решения многих проблем созданную два года назад в Генпрокуратуре совместную с Минвостокразвития межведомственную рабочую группу по защите прав инвесторов.
Отдельное внимание, по словам Чайки, прокуроры уделяют вопросам исполнения закона при оказании инвесторам мер господдержки.
Активно пресекались случаи нецелевого расходования выделенных денег, а также их хищение. Например, в Бурятии по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении директора фонда поддержки малого и среднего бизнеса, которая потратила на личные нужды 12 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие бизнеса.
Продолжаются надзорные проверки и по фактам несвоевременной оплаты работ по государственным и муниципальным контрактам. Так, в результате принятых прокурорами мер с начала текущего года сумма задолженности в Дальневосточном регионе сократилась почти вдвое — с 2,4 до 1,3 млрд рублей.
Российская Газета: последние новости
Чукотка заключила на ВЭФ соглашение с крупным инвестором Чукотка заключила на ВЭФ соглашение с крупным инвестором Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев Мантуров: Российские компании могли бы построить сети связи 5G Мантуров: Российские компании могли бы построить сети связи 5G
Комментарии
Компании , Другое , Восточный экономический форум , Юрий Чайка , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обменялись одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ
Обменялись одеждой: Путин и Абэ встретились на ВЭФ
Индия одолжит России беспрецедентно много денег
Индия одолжит России беспрецедентно много денег
Украинские фрукты и овощи снова пустили в ЕС
Украинские фрукты и овощи снова пустили в ЕС
Украинцы отдали две трети доходов на еду и коммуналку
Украинцы отдали две трети доходов на еду и коммуналку1
На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором
На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение