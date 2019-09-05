Прокурор поможет. Юрий Чайка рассказал, что мешает развитию бизнеса

Прокуроры удовлетворяют каждую вторую жалобу предпринимателей, а в некоторых регионах — все 70 процентов. Об этом заявил в четверг Генеральный прокурор Юрий Чайка на полях Восточного экономического форума.

"Приведу некоторые цифры. В России прокуратурами удовлетворяется каждая четвертая жалоба, даже можно сказать, что каждая пятая — 24 процента. Что касается бизнеса, мы удовлетворяем каждую вторую жалобу. А в некоторых субъектах — все 70 процентов удовлетворяется жалоб", — заявил глава надзорного ведомства во время приема предпринимателей на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая была впервые организована в рамках ВЭФ.

По мнению Чайки, это говорит о том, что прокуроры прежде всего "заточены" следить за тем, не нарушаются ли права бизнесменов. При этом сам Генпрокурор остался доволен новым открытым форматом приема бизнесменов и предложил проводить его чаще. Жалобы предпринимателей в основном касались долгов по госконтрактам, обращения с твердыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в территориях опережающего социально-экономического развития.

По словам главы надзорного ведомства, уже много лет, оценивая нормативные правовые акты в сфере экономики на предмет соответствия их федеральному законодательству, прокуроры прекрасно понимают, какие из них тормозят развитие бизнеса.

Как сообщил Чайка, только за первое полугодие в Дальневосточном округе по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов. Например, в Якутии прокурором был оспорен административный регламент, который регулировал правоотношения в сфере строительства жилых домов, в том числе на основе устаревших требований нормативных актов, принятых почти сорок лет назад — в 1980 году.

Только за первые полгода на Даль­нем Востоке по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для инвесторов

В то же время генпрокурор назвал действенным инструментом решения многих проблем созданную два года назад в Генпрокуратуре совместную с Минвостокразвития межведомственную рабочую группу по защите прав инвесторов.

Отдельное внимание, по словам Чайки, прокуроры уделяют вопросам исполнения закона при оказании инвесторам мер господдержки.

Активно пресекались случаи нецелевого расходования выделенных денег, а также их хищение. Например, в Бурятии по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении директора фонда поддержки малого и среднего бизнеса, которая потратила на личные нужды 12 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие бизнеса.

Продолжаются надзорные проверки и по фактам несвоевременной оплаты работ по государственным и муниципальным контрактам. Так, в результате принятых прокурорами мер с начала текущего года сумма задолженности в Дальневосточном регионе сократилась почти вдвое — с 2,4 до 1,3 млрд рублей.