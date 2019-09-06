Japan Airlines запустит прямой рейс во Владивосток в 2020 году

Авиаперевозчик из Японии Japan Airlines откроет прямой рейс во Владивосток весной 2020 года. Об этом стало известно во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководством японской компании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила журналистам пресс-служба администрации региона.

"Один из крупнейших перевозчиков Азии Japan Airlines на сегодняшний день совершает более тысячи рейсов в день, к которым в ближайшее время присоединится и маршрут во Владивосток — прямое регулярное авиасообщение весной 2020 года свяжет столицу Дальнего Востока с Токио. Летнее расписание будет предусматривать ежедневные полеты воздушного судна Boeing, вместимостью около 150 человек", — говорится в сообщении.

Во Владивосток в настоящее время японские авиакомпании не летают. Полеты осуществляют три российские авиакомпании. С 2020 года о своем намерении выполнять рейсы в Приморье объявил и японский перевозчик All Nippon Airways (ANA).

"Тот факт, что такая крупная авиакомпания заходит в регион — большая честь для нас. Это говорит о возрастающем инвестиционном потенциале Приморья. В целом, у нас активно развиваются взаимоотношения с Японией, реализуются совместные проекты, ежегодно увеличивается поток туристов", — приводится в сообщении слова Кожемяко.

По итогам 2018 года число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7% до 94,8 тыс. человек, а РФ за тот же период посетили 120 тыс. японцев. В январе Япония и Россия объявили, что намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. человек.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".