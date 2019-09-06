На Дальнем Востоке собираются открыть сеть McDonald’s

McDonald’s в 2020году откроет первое свое заведение на Дальнем Востоке

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует в следующем году открыть открыть первые заведения в Дальневосточном федеральном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Об этом шла речь на V Восточном экономическом форуме. Также обсуждался вопрос развития базы местных поставщиков в сферах производства продукции и упаковки. На сегодняшний день 21 млн сэндвичей «Филе-о-Фиш», продаваемых ежегодно в России, Белоруссии и Казахстане, производится из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского попечительского совета в Охотском море.

По словам генерального директора McDonald’s в России Марка Карена, Дальний Восток — перспективный регион для развития компания «с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков».

McDonald’s в России закупает 98% продукции у 160 отечественных производителей и занимает лидирующие позиции по уровню импортозамещения.

Сеть McDonald’s в России объединяет 689 заведений. В 2019 году планируется открыть 60 ресторанов быстрого питания.