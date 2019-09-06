Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.90
72.60
72.83
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
71.22
Индексы и котировки Brent
60.20
+0.17 Золото
1518.99
–0.39 РТС
1339.03
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1050
–0.0030
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

McDonald’s в 2020году откроет первое свое заведение на Дальнем Востоке 

Sfera.fm + ещё 1 4 часа назад
На Дальнем Востоке собираются открыть сеть McDonald’s
Фото: Sfera.fm
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует в следующем году открыть открыть первые заведения в Дальневосточном федеральном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Об этом шла речь на V Восточном экономическом форуме. Также обсуждался вопрос развития базы местных поставщиков в сферах производства продукции и упаковки. На сегодняшний день 21 млн сэндвичей «Филе-о-Фиш», продаваемых ежегодно в России, Белоруссии и Казахстане, производится из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского попечительского совета в Охотском море.
По словам генерального директора McDonald’s в России Марка Карена, Дальний Восток — перспективный регион для развития компания «с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков».
McDonald’s в России закупает 98% продукции у 160 отечественных производителей и занимает лидирующие позиции по уровню импортозамещения.
Сеть McDonald’s в России объединяет 689 заведений. В 2019 году планируется открыть 60 ресторанов быстрого питания.
Sfera.fm: последние новости
Empire Food запустила мясоперерабатывающий комплекс в Казахстане Empire Food запустила мясоперерабатывающий комплекс в Казахстане Кернел инвестирует в порт Черноморск 3 млрд гривен Кернел инвестирует в порт Черноморск 3 млрд гривен ГК «Дело» запустила глубоководный причал в Новороссийске за $125 млн ГК «Дело» запустила глубоководный причал в Новороссийске за $125 млн
Комментарии
Компании , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
РПЦ разрешили продавать вино для господ
РПЦ разрешили продавать вино для господ2
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее6
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение