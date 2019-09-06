Роскачество проверило детскую воду на соответствие необходимым требованиям

Роскачество проверило детскую воду и выяснило, что продукция соответствует необходимым требованиям по содержанию полезных элементов. Об этом руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума.

Для исследования были отобраны образцы 21 марки детской бутилированной воды. Запрос на это исследование поступил от потребителей, которые опасались, не продают ли под видом детской воды ту же, что и для взрослых, просто меняя этикетки.

"Требования к качеству воды для детей и взрослых сильно отличаются в техническом регламенте. Во-первых, конечно же, вода для детей должна быть более функциональна с точки зрения содержания кальция, магния — тех полезных элементов, которые для детей особенно важны в период роста. Также к детский воде введено много требований по содержанию токсичных веществ, по радиационному фону и так далее", — пояснил Протасов.

Главные опасения потребителей в рамках исследования не подтвердились, отметил он. "Те марки воды, которые мы исследовали, действительно отличались специальными свойствами — в отношении данных марок воды мы развеем страх потребителя. Кроме того, после сведения всех протоколов испытаний мы дадим еще больше интересных выводов", — сказал глава Роскачества.