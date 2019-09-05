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ВТБ заключил на ВЭФ ряд соглашений для развития бизнеса в регионах 

РИА Новости + ещё 4 5 сентября 2019
ВТБ заключил на ВЭФ ряд соглашений для развития бизнеса в регионах
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ в рамках ВЭФ-2019 заключил несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и дальневосточными компаниями, а также соглашение с Российским экспортным центром, касающееся совместного запуска экспортного онлайн-акселератора на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", сообщает пресс-служба банка.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписал соглашения с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, губернатором Амурской области Василием Орловым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также совместно с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым определен план совместной работы по поддержке малого и среднего бизнеса.
Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление сотрудничества ВТБ и органов госвласти в вопросах социально-экономического развития регионов. Они касаются, в частности, совершенствования системы кредитования, банковских технологий и инфраструктуры, совместных проектов и программ, в том числе по поддержке малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам встреч Дениса Бортникова с руководством крупнейших предприятий Дальнего Востока подписаны соглашения о сотрудничестве для развития туристического потенциала, инфраструктурных и инвестиционных проектов макрорегиона. Партнерами банка стали ООО "Строительно-коммерческая фирма "Сфера", ООО "Невада — Дальний Восток" и ООО "Бриллиант". Еще одно соглашение с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и ООО "Новый дом" направлено на строительство в регионе крупнейшего гостиничного комплекса.
В рамках ВЭФ банк также заключил соглашение с Российским экспортным центром. Стороны запустили экспортный онлайн-акселератор на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", который позволяет подготовить российских предпринимателей к выходу на международные рынки сбыта и консультировать их во вопросам развития бизнеса.
"ВТБ активно работает в регионах Дальнего Востока, поддерживая реальный сектор экономики. Мы намерены продолжать комплексную работу в этом направлении, уделять особое внимание поддержке региональных предпринимателей для реализации новых значимых проектов. Это стратегическая задача для нашего банка", — привели в пресс-службе комментарий Бортникова.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Сергей Носов , Василий Орлов , Денис Бортников , Сергей Фургал , Айсен Николаев , Владимир Илюхин , Банк ВТБ
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