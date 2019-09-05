ВТБ заключил на ВЭФ ряд соглашений для развития бизнеса в регионах

Банк ВТБ в рамках ВЭФ-2019 заключил несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и дальневосточными компаниями, а также соглашение с Российским экспортным центром, касающееся совместного запуска экспортного онлайн-акселератора на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", сообщает пресс-служба банка.

Подписанные соглашения направлены на развитие и укрепление сотрудничества ВТБ и органов госвласти в вопросах социально-экономического развития регионов. Они касаются, в частности, совершенствования системы кредитования, банковских технологий и инфраструктуры, совместных проектов и программ, в том числе по поддержке малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам встреч Дениса Бортникова с руководством крупнейших предприятий Дальнего Востока подписаны соглашения о сотрудничестве для развития туристического потенциала, инфраструктурных и инвестиционных проектов макрорегиона. Партнерами банка стали ООО "Строительно-коммерческая фирма "Сфера", ООО "Невада — Дальний Восток" и ООО "Бриллиант". Еще одно соглашение с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и ООО "Новый дом" направлено на строительство в регионе крупнейшего гостиничного комплекса.

В рамках ВЭФ банк также заключил соглашение с Российским экспортным центром. Стороны запустили экспортный онлайн-акселератор на базе B2B-платформы "ВТБ Бизнес-Коннект", который позволяет подготовить российских предпринимателей к выходу на международные рынки сбыта и консультировать их во вопросам развития бизнеса.