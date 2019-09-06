Росгидромет ожидает «серьезная реорганизация»

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Росгидромет ожидает «серьёзная реорганизация».
Он отметил, что «очевидные климатические изменения уже становятся системой».
«Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждёт серьёзная реорганизация в этом плане, это важно», — заявил Кобылкин.
В конце августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.