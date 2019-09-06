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Глава Минприроды рассказал о планах реорганизации Росгидромета 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Росгидромет ожидает «серьезная реорганизация»
Фото: ТАСС
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Росгидромет ожидает «серьёзная реорганизация».
Он отметил, что «очевидные климатические изменения уже становятся системой».
«Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждёт серьёзная реорганизация в этом плане, это важно», — заявил Кобылкин.
В конце августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.
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Компании , Другое , Дмитрий Кобылкин , Антониу Гутерреш , ООН , Росгидромет , Минприроды , газета "Известия"
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