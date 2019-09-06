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«Роснано» допустила продажу своей доли в Tesla 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
«Роснано» допустила продажу своей доли в Tesla
Фото: EPA
"Роснано" допускает продажу доли в американском производителе электромобилей Tesla, решение будет принято в течение полугода, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума.
В феврале Tesla достигла соглашения о покупке компании Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. В результате этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla: в 2011 году "Роснано" инвестировало в портфельную компанию Nesscap, которую в 2017 году приобрела Maxwell, а "Роснано" тогда вошло в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2%.
В октябре 2018 года "Роснано" продало часть пакета на открытом рынке. На данный момент у "Роснано" осталось 7 тысяч акций Maxwell.
"Подразделение Maxwell, которое занимается суперконденсаторами, приобрела Tesla. Для Tesla это востребованное прикладное решение, потому что суперконденсаторы снимают основную нагрузку с аккумуляторов при запуске, что увеличивает период работы автомобиля. В результате этой сделки мы стали миноритарными акционерами Tesla", — отметил Вахтеров.
Отвечая на вопрос, что "Роснано" планирует делать с акциями Tesla, он сказал: "Я думаю, что ответ на этот вопрос определится в течение полугода".
"Во-первых, сделка с Tesla еще до конца не закрыта, там идет многостадийный процесс конвертации акций — часть акционеров конвертировали, а часть — стоит в очереди на конвертацию в связи с юридическими процедурами. Вторая история — исходя из того, как конвертация будет закончена и на каких условиях, мы будем принимать решение по нашему дальнейшему присутствию в капитале Tesla. Вполне вероятна продажа акций Tesla. В течение полугода решение будет принято", — добавил Вахтеров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Комментарии
Компании , Сергей Вахтеров , Роснано , РИА Новости
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