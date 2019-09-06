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За поездки в рамках BlaBlaCar будут взимать налог 

News.ru + ещё 4 44 минуты назад
Водителей BlaBlaCar обложат налогами
Фото: globallookpress.com
Минфин России предложил взимать налоги с водителей сервисов совместных поездок.
В ведомстве считают, что водители, которые за плату подвозят попутчиков в рамках таких программ, как BlaBlaCar, обязаны платить подоходный налог, пишет газета «Известия».
Доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению, — пишет издание.
В Минфине сообщили, что отслеживать уплату налога можно будет в том случае, если оплату за проезд попутчики будут производить через сайт BlaBlaCar. Эксперты выступают за установление жёстких правил организации таких поездок. Однако предупреждают, что инициатива Минфина может привести к увеличению стоимости таких перевозок как минимум на 13%.
BlaBlaCar — один из крупнейших сервисов карпулинга в России. Ежедневно через систему совершается порядка 100 тыс. поездок. Его преимущество перед конкурентами заключается в том, что он всегда оставался бесплатным для пользователей.
Как ранее писал News.ru, BlaBlaCar выступил за регулирование отрасли карпулинга. В пресс-службе сервиса сообщили, что проект закона о регулировании этой сферы позволит провести чёткую границу между коммерческими и некоммерческими перевозками.
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Комментарии
Компании , Минфин , газета "Известия"
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