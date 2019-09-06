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Путин назвал Камчатку бриллиантом 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Путин назвал Камчатку самым красивым местом
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
Таким образом он прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов "Вулканариум" на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса, в том числе — бесплатных кружках для детей и так далее. По его словам, социальная миссия "делает рентабельность сложной", поэтому есть потребность в федеральной поддержке подобных учреждений, например, в части аренды.
"То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и, в то же время, это ваша специальность — это не так часто встречающееся совпадение", — отметил Путин.
По его словам, в настоящее время профильные ведомства готовят перечень направлений деятельности в этой сфере, которые будут получить особую поддержку. Президент РФ пообещал также обсудить этот вопрос с коллегами по Русскому географическому обществу.
"Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать", — заверил глава государства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке ДВФУ 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Компании , Другое , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Сергей Самойленко , Русское географическое общество
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