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«Роснано» рассматривает возможность создания трех-пяти новых фондов 

РИА Новости 1 час назад
«Роснано» рассматривает возможность создания новых фондов
Фото: РИА Новости
"Роснано" рассматривает возможность создать три-пять новых инвестиционных фондов в 2019-2020 годах, рассказал старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Сергей Вахтеров в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
"На текущей стадии развития у нас нарастает волна новых фондов со значительным партнерским плечом. Мы смотрим еще на несколько фондов. На данный момент действует семь фондов под соуправлением УК "Роснано", в том числе Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе с "Фортум"), совместный фонд с "Синтез ОКА" по среднетонажной химии, фонд с АФК "Система" Rusnano Sistema Sicar и Дальневосточный фонд высоких технологий. В перспективе этого и следующего года мы будем анализировать возможность создать еще от трех до пяти новых фондов", — рассказал он.
По словам Вахтерова, все названные фонды основаны на принципах софинансирования с привлечением внешних денежных средств и обязательного участия УК "Роснано" в управлении.
"Что касается исторического портфеля проектов прямых инвестиций АО "Роснано", то сейчас идет цикл выхода из инвестиций, реализованных в 2011-2012 годах или раньше. В этих проектах мы уже достигли целей по запуску промышленных производств, трансферу и масштабированию технологий. Устойчивым предприятиям правильнее шагать дальше со стратегическим отраслевым инвестором", — отметил собеседник агентства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Компании , Восточный экономический форум , Сергей Вахтеров , Роснано , АФК Система , РИА Новости
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