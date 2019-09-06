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Сбербанк на ВЭФ заключил первую сделку через блокчейн с сингапурской Trafigura 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Сбербанк на ВЭФ заключил первую сделку через блокчейн с Trafigura
Фото: РИА Новости
Сбербанк заключил с сингапурской компанией Trafigura PTE Ltd первую свою сделку через блокчейн. Об этом сообщил ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы совершили первую сделку через blockchain с Trafigura, лидером международного рынка сырьевых товаров, и планируем развивать данную технологию в дальнейшем", — сказал он.
В частности, по словам Ведяхина, в рамках этой сделки Сбербанк купил у Trafigura дебиторскую задолженность крупного турецкого покупателя. Также компании согласовали условия финансирования и осуществили расчет с отображением статуса в режиме онлайн.
Использование блокчейна позволило снизить операционные риски, срок согласования документов и трудозатраты сторон на осуществление транзакции, отметил первый зампред правления Сбербанка.
"В нашем же "пилоте" блокчейн фиксирует каждый шаг сделки: запрос на выкуп задолженности, рассмотрение заявки в банке, направление предложения от банка, подтверждение условий от Trafigura, заключение сделки. В результате процесс сокращается c одного дня до часа. Полагаю, что подобные сделки с использованием технологии блокчейн — идеальное решение для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников", — добавил он.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк планирует развивать данную технологию, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно повысить эффективность документооборота, также рассматривает возможность расширения списка партнеров по использованию блокчейн.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Сбербанк России
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