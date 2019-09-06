«Роснефть» построит СПГ-завод на Дальнем Востоке

Акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри в Хабаровском крае. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на круглом столе с представителями японского бизнеса в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

На данный момент акционерами «Сахалина-1» являются американская Exxon (доля в 30%), «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). На круглом столе на ВЭФ присутствовал председатель совета директоров Sodeco Масанори Тойошима.

По мнению старшего аналитика БКС-Премьер Сергея Суверова, главный козырь проекта — его удачное расположение к потенциальным рынкам сбыта. К ним относятся традиционные импортеры СПГ в Северо-Восточной Азии — Япония, Корея и Китай.

«Также Дальневосточный газ может охватить и несколько более отдаленные, но активно растущие рынки — Индия, Таиланд и Сингапур. За счет короткого транспортного плеча доставка будет занимать не более 1-3 дней» — пояснил Суверов.

Существенную долю на рынке СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе планирует занять «Газпром» : вскоре будет запущен газопровод в Китай «Сила Сибири». Также в регионе работает завод СПГ в рамках проекта «Сахалин-2». Тем не менее эксперты отмечают, что проект «Роснефти» не будет конкурировать с существующими объектами.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что вопрос о конкуренции в поставках газа в Китай в принципе не актуален. Причиной тому быстрорастущий спрос на СПГ.

«Газовый рынок КНР является наиболее динамично растущим в мире. По прогнозам к 2030 году рынок вырастет там почти в 2 раза с текущих 280 до 520 млрд куб м в год», — заявила Косарева.

Существующие мощности по производству СПГ не помешают развитию проекта «Роснефти», уверен старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов . По его словам, тот газ, который сейчас поставляют российские заводы в регионе, уже поглощается рынком. Проект «Роснефти» нацелен на будущий спрос. «Здесь главными конкурентами выступают проекты, которые сегодня также готовятся к принятию инвестиционного решения: это, прежде всего, СПГ-проекты в США, в Африке и на Ближнем Востоке», — говорит эксперт.

Новый проект создаст синергию с существующей инфраструктурой «Сахалин-1». Речь идет, в частности, о береговом комплексе подготовки газа «Чайво» на Сахалине и нефтеналивном терминале Де-Кастри в Хабаровском крае. Екатерина Косарева считает, что наличие развитой инфраструктуры значительно повышает конкурентоспособность проекта относительно тех, что строятся с нуля. Эти, так называемые «greenfield» СПГ-проекты можно наблюдать Мозамбике, Канаде, Австралии и других странах.

Косарева также отметила, что Дальневосточный СПГ имеет доказанную ресурсную базу, а его акционеры имеют опыт в работе над крупными инфраструктурными проектами. Кроме того, прогнозирование спроса на СПГ даже ближайших целевых рынков позволяет сделать вывод, что продукция завода будет востребована.

Ранее мы сообщали, что «Роснефть» на ВЭФ представила японскому бизнесу перспективные проекты. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества и действующие проекты НК «Роснефть» и японских компаний.