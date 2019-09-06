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Якутские ювелирные компании хотят выйти на рынки Китая, заявил Николаев 

РИА Новости 2 часа назад
Якутские ювелирные компании хотят выйти на рынки Китая
Фото: depositphotos.com
Ювелирные компании Якутии и власти региона работают над выходом на рынки Китая, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.
"Не скажу, что на китайском рынке растет спрос на предметы роскоши, наоборот, мы считаем, что в последние годы немножко снизился. Вместе с тем, китайский рынок огромен, учитывая, что в стране живут 1,5 миллиарда человек. Выход на него наших ювелирных фирм — вопрос очень важный, мы этим планомерно занимаемся, работаем, чтобы наши компании могли на этот рынок выйти, занять нишу", — сказал Николаев.
По его словам, для решения этой задачи сейчас создаются коллаборации с ведущими дизайнерскими компаниями, также в регионе обучают своих специалистов. Недавно в Якутии состоялся первый выпуск по ювелирному искусству в Британской школе дизайна.
"Уверен, что такой рост компетенций наших специалистов, мастеров, дизайнеров в области ювелирного искусства позволит выходить на рынки Китая и другие рынки Юго-Восточной Азии", — добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Айсен Николаев , РИА Новости
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