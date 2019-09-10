ЦБ обнаружил «дыру» в капитале «РАМ банка»

ЦБ обнаружил «дыру» в капитале московского «РАМ банка» в 1,8 млрд руб.

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "РАМ банка", лишенного лицензии в июле этого года, составил 1,79 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ

По оценке временной администрации банка, активы организации составляют более 614 млн рублей, в то время как обязательства превышают 2,405 млрд рублей.

Банк России с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "РАМ банка". Как сообщал регулятор, банк занижал размер резервов на возможные потери по кредитам, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, а также заключал "схемные" сделки, чтобы обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала.

Кроме того, банк выдавал крупные ссуды узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. При этом инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части выданных банком кредитов, отмечал ЦБ.

На 1 июля 2019 года "РАМ Банк" занимал 296-е место по размеру активов в банковской системе РФ.