Российский олигарх загнал Европу в тупик

Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank , которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета. Об этом пишет «Фонтанка».

Борис Ротенберг, имеющий гражданство Финляндии, вместе с братом Аркадием попали под санкции США в марте 2014 года. Причиной была названа их близость к президенту России Владимиру Путину и нарушение территориальной целостности Украины. Однако Борис, в отличие от Аркадия, избежал попадания в европейский санкционный список.

США угрожают санкциями иностранным банкам, которые будут иметь дело с фигурантами черных списков, поэтому все указанные финансовые организации выполнили требования Вашингтона. Борис Ротенберг в иске, поданном в октябре 2018 года, указал, что европейские банки не могут ограничивать его в пользовании банковскими услугами, поскольку это нарушение его прав как гражданина страны ЕС

В феврале Хельсинкский уездный суд отклонил иск, посчитав, что проблемы, с которыми могут столкнуться банки, существеннее, чем проблемы Ротенберга. По мнению судьи, заморозка его счетов не станет серьезной п