В Еврокомиссии сочли «Северный поток-2» бессмысленным проектом. Об этом немецкому телеканалу N-tv сообщила член организации датский политик Маргарите Вестагер.
По её словам, в Европе нет необходимости в новом российском газопроводе.
«Постройка другого газопровода вдоль Nord Stream 1 не имеет смысла», — заявила Вестагер.
Политик отметила, что Старый свет нуждается в собственной газовой инфраструктуре, подчеркнув, что «Северный поток-2» не европейский проект.
Ранее министр по особым делам Германии Рональд Пофалла в интервью Deutschlandfunk заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен, потому что нужен Европе. По мнению экс-министра, Европейский союз не способен помешать окончанию строительства газопровода. Препятствия со стороны ЕС могут лишь сделать проект дороже с точки зрения как строительства, так и эксплуатации. При этом, по его мнению, «второй поток» нужен Европе. К 2038 году ЕС может полностью отказаться от использования угля и перейти исключительно на газ. По этой причине необходимые Европе объемы вырастут в разы.