Европе оказался не нужен «Северный поток-2»

Еврокомиссии сочли «Северный поток-2» бессмысленным проектом. Об этом немецкому телеканалу N-tv сообщила член организации датский политик Маргарите Вестагер.

По её словам, в Европе нет необходимости в новом российском газопроводе.

«Постройка другого газопровода вдоль Nord Stream 1 не имеет смысла», — заявила Вестагер.

Политик отметила, что Старый свет нуждается в собственной газовой инфраструктуре, подчеркнув, что «Северный поток-2» не европейский проект.