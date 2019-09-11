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В «Нафтогазе» признали, что тратят миллионы долларов на юристов в споре с «Газпромом» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
«Нафтогаз» тратит миллионы на споры с «Газпромом»
Фото: РИА Новости
Судебные споры с "Газпромом" обходятся "Нафтогазу" в миллионы долларов. Об этом в среду сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Работает довольно мощная команда со стороны "Нафтогаза", относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать", — признался Витренко. С другой стороны, считает он, затраты украинской стороны могли быть больше. "Благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны "Газпрому" по так называемому "бери или плати" принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы $80 млрд То есть мы не платим эти $80 млрд", — отметил топ-менеджер.
Кроме того, по его словам, Украина также не платит за тот газ, который отобрала в 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что суд подтвердил этот долг. "Мы должны заплатить за газ, который физически мы взяли, $4 млрд по цене непересмотренной. После пересмотра цены мы должны заплатить $2 млрд — то есть $2 млрд мы фактически "отбили" в арбитраже по делу на поставку газа. И потом, поскольку мы выиграли еще дело по транзиту газа $2 млрд с копейками, был сделан зачет. Таким образом, мы не должны платить эти $2 млрд То есть с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов "Газпрому", — озвучил точку зрения "Нафтогаза" Витренко.
В декабре 2017 года суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд кубометров до истечения срока контракта в конце 2019 года. "Нафтогаз", в свою очередь, требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд
"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркнул Миллер.
В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Миллер тогда сообщил, что процесс может занять 1,5-2 года.
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Комментарии1
Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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