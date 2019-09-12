«Нафтогаз» объяснил требования по контракту с Россией

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко

"Если транзит через Украину продолжится, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 миллиардов долларов. Однако если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", — заявил Витренко.

В октябре прошлого года Витренко заявлял, что Украина уже обратилась в Международный арбитраж с иском к России для компенсации ущерба, который якобы будет причинен в результате запуска трубопровода "Северный поток — 2" и простоя украинской газотранспортной системы. Убытки, по оценкам Киева, составят 12 миллиардов долларов. Как утверждал Витренко, в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки".

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии , последняя состоялась в Брюсселе в январе. Новый раунд переговоров запланирован на сентябрь.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Москва готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки Киеву.

При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей.

Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд взыскал с российской компании в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа, "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.